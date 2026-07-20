גל המפלגות החדשות: מי ישנה את המפה הפוליטית?

מערכת הבחירות עדיין לא יצאה לדרך באופן רשמי, אבל מאחורי הקלעים כבר מתנהלים מגעים קדחתניים להקמת מפלגות חדשות, בעיקר ימניות, וליצירת חיבורים שעשויים לשנות את המפה הפוליטית. אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, עושה לכם סדר במה שנראה כמו הסלט הכי גדול שנוצר אי פעם בבחירות.

שמות כמו יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, עופר וינטר, דדי שמחי, יועז הנדל, שרן השכל, חילי טרופר וירון זליכה עולים שוב ושוב כחלק מיוזמות שונות, כשכל אחת מהן מנסה לפנות לציבור שמחפש הנהגה חדשה – בעיקר בימין ובמרכז.

אבל האם נראה בסופו של דבר שורה של מפלגות חדשות, או דווקא איחודים מפתיעים? מי מהשחקנים עשוי למצוא את עצמו לצד נתניהו, מי מציב תנאים, ומי מנסה להוביל דרך פוליטית חדשה?

במסגרת הפינה "הקוראת בקלפי" בתכנית 'הדתיות האלה' בחנה שמואלוף: מי מדבר עם מי, אילו חיבורים מסתמנים מאחורי הקלעים, ומה הסיכוי של כל אחת מהיוזמות להפוך לכוח משמעותי בבחירות הקרובות. קחו אוויר, זו רכבת הרים.