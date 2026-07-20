חמאס הודיע: נבחר המחליף של סינוואר כמנהיג הארגון

נבחר היורש: בחמאס הודיעו כעת (שני) באופן רשמי כי ח'ליל אל-חיה מונה כראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חיה יחליף את יחיא סינוואר, כמעט שנתיים אחרי חיסולו הדרמטי בעזה.

ח'ליל אל-חיה החל את דרכו בחמאס כשנבחר כחבר הלשכה המדינית של הארגון, ועמד בראש הסיעה של חמאס בבחירות בעזה ב-2006. בהמשך שימש כראש משרד ההסברה של חמאס וכחבר במועצה המחוקקת הפלסטינית. ב-2021 הוא נבחר כסגנו של סינוואר, ומאז חיסולו הוא שימש בפועל כמנהיג הארגון בעזה. בשנים האחרונות עמד בראש משלחות המשא ומתן של ארגון הטרור מספר פעמים.

לאורך השנים אל-ח'יה שרד מספר ניסיונות חיסול מצד ישראל, בראשם ניסיון ההתנקשות בתקיפה בדוחא שבקטאר בשנה שעברה. במאי האחרון בנו, עזאם אל-חיה, חוסל בתקיפה ישראלית במזרח העיר עזה.