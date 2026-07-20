עומר אדם ובת זוגו, סשה ישראלוביץ', שצפויים להינשא בחודש הבא באיטליה, החליטו על מחווה מרגשת במיוחד: במקום לקבל מתנות לחתונה, הם ביקשו מהמוזמנים להעביר את הסכומים שיועדו להן כתרומה לעמותה.

ההזמנות לחתונה כבר נשלחו לאורחים, כאשר בני הזוג הבהירו כי בחרו שלא לקבל מתנות כלל. במקום זאת, הם ביקשו מהאורחים לתרום למטרה טובה. על פי ההערכות, מדובר במאות אלפי שקלים, סכום שהיה עשוי לשמש לכיסוי עלויות האירוע, אך לבקשת בני הזוג יועבר כולו לתרומה. כך על פי הפרסום של ערן סויסה באתר "ישראל היום".

חתונה אינטימית באיטליה

כפי שדיווחנו, השניים צפויים להינשא בסוף חודש אוגוסט באיטליה, שם מתגוררת משפחתה של ישראלוביץ'. חגיגות החתונה צפויות להתחיל ב-23 באוגוסט, כאשר טקס החופה עצמו צפוי להיערך ב-27 באוגוסט.

בני הזוג בחרו לערוך חתונה מצומצמת ואינטימית, הרחק מאור הזרקורים, במטרה לחגוג עם בני משפחה וחברים קרובים בלבד ולשמור על פרטיותם. ההחלטה להרחיק עד איטליה נובעת משתי סיבות מרכזיות: הרצון לקיים אירוע מצומצם וחם, המיועד למעגל הראשון בלבד, ובריחה מהלחץ של אלפי מוזמנים פוטנציאליים והפפראצי.