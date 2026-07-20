אחרי שחולצו מנישואים אלימים בטנזניה: הנער עלה לתורה לבר מצווה

האירוע ברמת גן ( יד לאחים )

אירוע בר מצווה מרגש במיוחד נערך השבוע ברמת גן לנער, בנה של ליאורה, שעלתה לישראל עם שלושת ילדיה לאחר שנמלטה ממערכת זוגית אלימה בטנזניה. האירוע התקיים בהשתתפות בני משפחה, חברים ונציגי ארגון 'יד לאחים' המלווים את המשפחה מאז הגעתה ארצה. לקרובים שהגיעו לשמוח עם המשפחה היה ברור כי מדובר ברגע שיש בו ניצחון גדול, לנוכח הדרך המורכבת שעברו.

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הבר מצווה ברמת גן - צילום: יד לאחים הבר מצווה ברמת גן | צילום: צילום: יד לאחים 10 10 0:00 / 1:11

ליאורה בת ה-40 נולדה למשפחה ישראלית שהתגוררה בטנזניה במשך שנים בשל עבודת ההורים. היא גדלה במדינה לצד שתי אחיותיה, ובהמשך השתלבה בתפקיד ניהולי בכיר וחיה ברמת חיים גבוהה. בעוד שתי אחיותיה נישאו ליהודים ישראלים ועלו חזרה לישראל עם הוריהן, ליאורה נישאה לאזרח הודי-מוסלמי והתגוררה עמו בטנזניה. במהלך שנות הנישואים סבלה ליאורה מאלימות קשה ומתמשכת מצד בעלה, לעיתים קרובות לעיני הילדים שנאלצו לחוות את המציאות המורכבת הזו מדי יום. ליאורה נשאה לבדה בנטל הפרנסה ובכל הוצאות הבית, בעוד בעלה משפיל ומאיים עליה. לפני פטירתה של אמה של ליאורה, היא ביקשה מבנותיה לעשות כל שביכולתן כדי להשיב את ליאורה לישראל - בקשה שהפכה עבור ליאורה לצוואה אישית.

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עם זאת, הדרך לחופש לא הייתה פשוטה. הבעל התנה את נסיעתה של ליאורה לישראל בכך שתטוס לבדה, אך היא סירבה להשאיר את הילדים מאחור. לאחר ששיתפה את אחותה במצבה, גיבשה המשפחה תוכנית מילוט: לבעל הוסבר כי ליאורה חייבת להגיע לישראל כדי להסדיר ענייני ירושה, וכי נוכחות הילדים הכרחית לשם כך. אחרי מאמצי שכנוע רבים, הסכים האב לשחרר את ילדיהם, וליאורה יצאה לדרך עם שלושת הילדים, כשבנה עצמו בן 5 שנים בלבד.

עם נחיתתם בארץ, בעזרתו של שליח חב"ד בטנזניה הרב שניאור שמואלביץ', נכנסו לתמונה בני המשפחה וארגון 'יד לאחים' כדי לסייע בקליטתם. בארגון דאגו למשפחה לדירה סמוכה לבני המשפחה, ליוו את ההליכים הבירוקרטיים מול משרד הפנים, והילדים שולבו במערכת החינוך. הבן, חתן בר המצווה, אף עבר הטפת דם ברית. מאז ועד היום מלווה את המשפחה העובדת הסוציאלית אושרת ברגו מטעם 'יד לאחים', והשבוע, לאחר שנים של התאקלמות ובנייה מחדש, נסגר המעגל כאמור בחגיגת בר המצווה המרגשת.

הבר מצווה ברמת גן ( צילום: יד לאחים )

בארגון 'יד לאחים' מדגישים כי הליווי של ליאורה וילדיה יימשך ככל שיידרש, הן בהיבטים המעשיים והן בתמיכה הרגשית. "חגיגת בר המצווה היא הוכחה לכוח הרצון של ליאורה ולתקווה החדשה של הילדים", מסרו בארגון. "עבור כולנו זהו רגע של סגירת מעגל וניצחון האור".