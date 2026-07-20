אלא בהיסח הדעת: סיכום המונדיאל בעין יהודית 

מונדיאל 2026 ( צילום: שאטרסטוק )

"שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום". כך נאמר בפרקי אבות, וגם הבנים של מי שאינו יהודי יסכימו שהמשפט הזה תואם ומתאים למה שקרה לכובש השער היחיד בגמר מונדיאל 2026 הספרדי פראן טורס, שלא הצטיין בכלל בטורניר הזה והשער שנרשם לזכותו והעניק יתרון וניצחון לספרד במשחק החשוב השני בתולדות הכדורגל הספררדי עד היום, היה הראשון שלו בכל הטורניר. השער הזה, יותר מכל שער אחר מהיפים ואפילו המדהימים שכבשו שחקנים שונים ומצטיינים בחודש האחרון, הוכיח גם למי שהיה לזמן קצר מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים (עד שבא צרפתי צעיר אחד ולקח לו את התואר) ליאונל מסי, שלא משנה כמה שערים תבקיע- אלא מתי תבקיע את השער האחד והיחיד שיעשה הבדל קטן בתוצאה ויביא לנבחרת שלך את הגביע.

המשיח בכביש 4 ( אילוסטרציה AI )

היסח הדעת

נאמר בגמרא שהמשיח הוא אחד משלושה דברים שבאים בהיסח הדעת(לכן התבקשו התלמידים לא לעסוק בחישובים מתי הוא יגיע כי זה עלול להרחיק את מועד הגעתו).

יש בזה היגיון, כי כשאתה מחכה למשהו במתח וציפייה זה עלול לתסכל ולייאש. אבל אם לא חושבים על זה, ופתאום המשיח על החמור מגיע כולם מופתעים שמחים נרגשים ונרעשים.

להבדיל, אולי זה ככה זה גם בספורט: רגע קטן אחד של היסח הדעת- ונבחרת אחת מקבלת יתרון, ואם היא מצליחה לשמור עליו אז גם גביע זהב והרבה מאד כסף. אולי זה לא הניצחון הכי צודק, אבל ככה זה בחיים(ובמקרה של משחק גמר מונדיאל 2026 זה גם מוצדק לגמרי).

חגיגות הזכייה במונדיאל. אילוסטרציה ( יוג'ניו ריגו\שאטרסטוק )

כדורגל זה קבוצתי

אם יש לקח אחד ערכי שאפשר לקחת מהטורניר הזה לחיים, זה הצורך לשחק קבוצתית יחד. מונדיאל 2026 הוכיח יותר מקודמיו שאין יותר כוח בלעדי לפליימקרים , והכוכבים הגדולים הלכו הביתה בלי להניף את הגביע המיוחל.

עם כל הכבוד לכוכבי-על בכדורגל כמו רונאלדו, מסי ואמבפה וצעירים יותר כמו האלנד, בילינגהם, ויניסיוס ג’וניור ולאמין יאמאל( שהוכתר אמש כשחקן הצעיר ביותר בנבחרת ספרד שזכה אתה בתואר אלוף אירופה ואלוף העולם בכדורגל) , כל אחד מהם בנפרד לא יכול היה לנצח נבחרות גדולות וחזקות בהרבה.

נכון שהיו להם רגעים אישיים מדהימים במשחקי הטורניר, אבל ברגעי ההכרעה הם היו מוכרחים לשתף פעולה עם אחרים, ולהביא אותם למצבים שינצחו משחקים.

חשוב לזכור גם את הרגעים הפחות טובים של הכוכבים כי יהודים בעלי אופי פולני יודעים שגם זה חלק מהחיים:

מסי ואמבפה שנלחמו לאורך כל הטורניר על תואר "מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים" (שאמבפה זכה בו בזכות המשחק הבלתי נשכח על המקום השלישי בו הבקיע 2 מ-4 השערים של צרפת לעומת ה-6 של אנגליה) רוצים לשכוח רגעים מביכים מתועדים כשהחמיצו פנדלים מול אצטדיון מלא אוהדים מריעים והרגישו רע מאד עם עצמם.

כריסטיאנו רונאלדו(41), הפך לסוג של "כוכב נופל" כשהיו משחקים שלא כבש בכלל ובסופו של דבר הודח עם פורטוגל בשמינית הגמר אחרי הפסד צורב לאלופת העולם החדשה ספרד. אולי לרונאלדו היה קצת "נחת" מכך שלפחות מסי לא הניף את הגביע אלא יאמאל, ואולי זה כבר בכלל לא אכפת לו.

האמת שהניתוחים של הכוכבים הגדולים ביום שאחרי הגמר כבר לא ממש חשובים. מה שחשוב זה איזו נבחרת שחקה כדורגל נכון וחכם מתחילת הדרך, ובמקרה של הטורניר הזה, זו בהחלט הנבחרת הספרדית שעשתה את כל הדרך הארוכה עד הנפת הגביע וגם במשחק הגדול מכולם שמרה על קור רוח מול האלופה היוצאת ארגנטינה.

מהאירוע הזה למדנו שאחרי כל האסטרטגיות הפרשנויות והמהלכים, במשחק הגמר הגדול כל מה שצריך זה מזל גדול לקבוצה שמשחקת טוב וחכם יותר ורגע אחד של היסח דעת. אחרי עוד כמה דקות מורטות עצבים ושערות, מגיעה השריקה ואחריה שמחת הניצחון המתפרצת והנפת הגביע אל-על(רגע לפני הטיסה לחגוג עם האוהדים הספרדים שלא ממש אוהבים יהודים אבל גם עם זה מתמודדים).

מונדיאל ( שאטרסטוק )

עוד חזון למועד

אוהדי הכדורגל הרבים ברחבי העולם, שעברו לילות לבנים רבים בגלל הפרשי השעות וקיום הטורניר בארה"ב מחכים מהיום בקוצר רוח ואולי כבר סופרים את הימים עד מונדיאל 2030 בעוד ארבע שנים.

הטורניר הבא צפוי להתקיים בספרד(שתארח אותו כאלופת העולם ואירופה), וגם במרוקו ופורטוגל, ולציון 100 שנים למפעל הכדורגל הגדול של FIFA יערכו שלושה משחקים מיוחדים בפרגוואי, אורוגוואי וארגנטינה.

והשאלות הקשות כבר נשאלות מעכשיו ואין להן מענה ב-VAR:

האם בארגנטינה נראה שוב על הדשא את מסי, או שאחרי פרישתו המתכוננת למתישהו בשנים הקרובות הוא יצפה במשחק מיציע הכבוד?

האם תחזינה עינינו בפורטוגל ברונאלדו, ככל הנראה גם הוא מהיציע כי בגיל 45 זה לא סביר שהוא עדיין יהיה שחקן פעיל?

מה שבטוח, שמן הסתם ישחקו בטורניר הבא יאמל, אמבפה ועוד כמה צעירים חדשים שחולמים להיות מסי כשיהיו גדולים.

אבל כמו שכבר ראינו אתמול על הדשא בניו-ג'רזי, כל אחד צריך בסוף לשאוף להיות חלק מנבחרת מנצחת, ולקוות שיקרה לו מה שקרה לפראן טורס שהיה האדם שהגיע למקום ולרגע שצריך פשוט להבקיע גול ולנצח בגדול. ואם הוא עשה את זה- אז כל אחד יכול.