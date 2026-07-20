שיר טרן ואלעד תורג'מן ( רשת 13 )

המתחים בין הזוגות בתוכנית "פאוור קאפל" ממשיכים להסתבך, והפעם העימות הגיע לנקודת רתיחה. בפרק שישודר הערב (שני) ברשת 13, עומרי קנדה יודה בכנות מפתיעה שהתפלל שלא לפגוש את שיר ואלעד, ודורין תדרוש מהם לסגור חשבונות פנים אל פנים.

"היום נגיד, בארוחת בוקר, התפללתי שלא תבואו", יאמר עומרי לשיר ואלעד בעימות שייראה בפרק הערב. "כאילו, אני לא רוצה לפגוש אתכם, כי... מצד אחד זה לא נעים לי, ואני טיפוס של וייב", יסביר עומרי את תחושותיו.

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דורין דורשת לסגור חשבונות דורין, בת זוגו של עומרי, לא תישאר אדישה למתח המתמשך. "אנחנו לא יכולים להיות צבועים. לי קשה עם זה, שיר, שאתמול ליד כולם את אומרת על עומרי ש... את לא יכולה לסמוך עליו, שהוא שקרן, שהוא אמר על עדי דברים", תאמר דורין בחריפות. "אני לא אוהבת את זה ששיר מלבינה את פניו ברבים, את לא צריכה. יש לך משהו לסגור? תסגרי מול עומרי", תמשיך דורין ותדרוש מהזוג להתמודד עם הסכסוך באופן ישיר. "אני רואה שעומרי ודורין טעונים עדיין", תוסיף.

פאוור קאפל - רשת 13 פאוור קאפל | צילום: רשת 13 10 10 0:00 / 2:59

שיר: ״אני צריכה לשתוק ולהקשיב״

שיר טרן, מצדה, תבחר בגישה מתונה יותר. "ואני מבינה שאני צריכה קודם כל לשתוק, להקשיב ולהרגיע את הרוחות", תאמר שיר, כשהיא מנסה להוריד את המתח באולפן.

העימות הזה מגיע על רקע סכסוך מתמשך בין שיר לבין אודיה פינטו, שהחל בתוך המשחק אך חדר גם לחיים האמיתיים. שיר סיפרה לאחרונה בפודקאסט "הבירזייה" כי ניסתה ליישר קו עם אודי, אך הדברים לא התקדמו.