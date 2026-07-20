כוכבת "צער גידול בנות" חושפת את מסע הגמילה: "זה היה המשקה האחרון"

שנים ארוכות לאחר שכבשו את המסך, ג'ון סטיימוס (62) וג'ודי סוויטין (44) מוכיחים שהקשר הקרוב מ"צער גידול בנות" ממשיך לעמוד למבחן הזמן גם בחיים האמיתיים.

במהלך הופעתה של סוויטין בתכנית The Dory Jackson Interview בשבוע שעבר, השחקנית בת ה-44 שוחחה על מסעות הגמילה של שניהם. ומספרים על התמיכה ההדדית והעמוקה ביניהם סביב המאבק האישי של כל אחד מהם בהתמכרויות והדרך המורכבת לעבר הפיכחות.

סוויטין שיתפה כיצד חוויית ההחלמה קירבה ביניהם באופן יוצא דופן. היא ציינה כי צרכה את המשקה האחרון שלה בשנת 2011, בעוד סטיימוס הפסיק לשתות ב-2015. לדבריה, העיקרון המוביל בהחלמה שלהם מבוסס על היותם דוגמה אישית עבור אחרים ולא על הטפה, מתוך אמונה כי תוצאות העבודה הקשה והשינוי הפנימי הן אלו שמושכות בסופו של דבר את מי שמחפש דרך חדשה.

השחקנית תיארה את המסע הארוך שעברה דרך תוכנית 12 הצעדים, טיפולים נפשיים ותהליכי התבגרות כחוויה משחררת ביותר. "היינו שם כדי לחגוג זה את ההצלחות הגדולות ואת אבני הדרך של זה, ואני כל כך שמחה שיצא לי להיות דוגמה של משיכה ולא של הטפה, שזה עקרון גדול בהחלמה", אמרה סוויטין.

השחקנית הסבירה כי פירוש העיקרון הוא: "אל תטיף לאנשים בראש. פשוט תהיה התוצאה של כל העבודה שלך, וככל הנראה אנשים שמחפשים ימצאו אותך".

היא שיתפה כי בעבר השתמשה בסמים ובאלכוהול כדי לברוח ממציאות חייה, אך השינוי האמיתי והעמוק הגיע ברגע שהפסיקה להילחם בעצמה והחלה לאהוב את מי שהיא — שלב שבו ההתנהגות ההרסנית פשוט מפסיקה להיות אופציה.