תשעה באב מתקרב: כך תכינו את הגוף לצום כבר מעכשיו

הכנה לצום ( צילום: AI )

צום תשעה באב אמנם נמשך כ-25 שעות בלבד, אבל ההכנה אליו מתחילה הרבה לפני כניסת הצום. דווקא הימים שלפני הם הזמן הטוב ביותר להכין את הגוף, לשמור על מאזן נוזלים ולהימנע מהרגלים שעלולים להקשות במהלך הצום. הנה כמה דברים שכדאי להתחיל כבר עכשיו.

התחילו להעלות את כמות המים אל תחכו לערב שלפני הצום כדי לשתות כמויות גדולות של מים. הדרך הטובה ביותר היא להקפיד על שתייה מספקת כבר כמה ימים מראש. כך הגוף מגיע לצום כשהוא רווי בנוזלים, והסיכוי להתייבשות קטן. הפחיתו קפאין בהדרגה אם אתם רגילים לפתוח כל בוקר עם קפה ואולי גם להוסיף עוד כמה כוסות במהלך היום, כדאי להתחיל להפחית את הכמות כבר מספר ימים לפני הצום. הפחתה הדרגתית יכולה לצמצם משמעותית כאבי ראש ותסמיני גמילה בזמן הצום.

קפה ( צילום: Shutterstock )

שמרו על תזונה מאוזנת

בימים שלפני הצום מומלץ להימנע מהעמסת מזון מהיר, חטיפים ומאכלים עתירי מלח. במקום זאת, העדיפו ארוחות מסודרות שמכילות פחמימות מורכבות, חלבונים, ירקות ופירות - שילוב שמסייע לשמור על מאגרי האנרגיה של הגוף.

אל תזניחו את שעות השינה

עייפות מקשה על ההתמודדות עם הצום לא פחות מתחושת הרעב או הצמא. אם אפשר, נסו לישון מספיק במהלך השבוע ולהגיע לתשעה באב אחרי כמה לילות של מנוחה טובה.

תשכחו מאוכל לפני השינה ( שטארסטוק )

תכננו מראש את הארוחה המפסקת

כבר עכשיו אפשר לחשוב מה תכינו לארוחה שלפני הצום, כדי שלא תגיעו לרגע האחרון. ארוחה מאוזנת ומתוכננת עדיפה בהרבה על אכילה מהירה או מוגזמת לפני כניסת הצום.

בסופו של דבר, ההכנה לצום לא מתחילה בערב שלפני - אלא כבר בימים שקודמים לו. כמה שינויים קטנים במהלך השבוע יכולים להפוך את הצום לקל יותר ולאפשר לעבור אותו בצורה רגועה ונעימה יותר.