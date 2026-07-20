יום השחמט הבין-לאומי: 10 דברים שלא ידעתם על משחק המלכים

שחמט ( צילום: שטארסטוק )

גם אם מעולם לא שיחקתם שחמט, כנראה שמעתם על "משחק המלכים". מדי שנה, ב-20 ביולי, מציינים ברחבי העולם את יום השחמט הבין-לאומי - הזדמנות לחגוג את אחד המשחקים העתיקים, המורכבים והפופולריים ביותר בעולם. לרגל היום המיוחד, אספנו 10 עובדות שאולי יפתיעו גם את מי שכבר מכיר את הלוח.

1. יותר מ-600 מיליון אנשים משחקים שחמט מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם משחקים שחמט באופן קבוע או שיחקו בו לפחות פעם אחת בחייהם. מדובר באחד המשחקים הפופולריים בעולם. 2. המשחק התחיל לפני יותר מ-1,500 שנה ההיסטוריונים סבורים שמקור השחמט במשחק ההודי העתיק "צ'טורנגה". המשחק התפשט בהמשך לפרס, שם עבר התאמות ושינויים, ולאחר מכן הגיע לעולם הערבי ומשם לאירופה דרך דרך המשי. לאורך מאות שנים התפתחו חוקי המשחק, עד שבסוף המאה ה-15 התקבעו ברובם הכללים המוכרים לנו כיום. 3. המלכה היא הכלי החזק ביותר על הלוח זה אולי נראה טבעי היום, אבל לא תמיד זה היה כך. במשך מאות שנים המלכה הייתה אחד הכלים החלשים במשחק, ורק בסוף המאה ה-15 קיבלה את יכולת התנועה הרחבה שמוכרת לנו כיום - שינוי שהפך את השחמט למהיר ודינמי יותר. 4. יש אולימפיאדת שחמט אחת לשנתיים מתקיימת אולימפיאדת השחמט - תחרות קבוצתית ענקית שבה משתתפות נבחרות ממאות מדינות, למרות ששחמט אינו ענף במשחקים האולימפיים. -

שחמט ( צילום: שטארסטוק )

5. גם בלי לראות את הלוח

ישנם שחקני שחמט מקצועיים שמסוגלים לשחק "שחמט עיוור" - כלומר, לנהל משחק שלם מבלי להביט בלוח. הם זוכרים את מיקום כל הכלים בראשם ומבצעים את המהלכים מהזיכרון בלבד.

6. יש אלופי עולם כבר בגיל 18

בשנת 2024 הפך ההודי גוקש דומרג'ו לאלוף העולם הצעיר ביותר בתולדות השחמט, כשהיה בן 18 בלבד. ההישג שלו שבר שיא היסטורי והפך אותו לאחד הכוכבים הגדולים של הענף.

7. שחמט הוא גם ספורט

למרות שאין בו ריצה או קפיצות, שחמט מוכר כענף ספורט במדינות רבות ברחבי העולם. המשחק דורש ריכוז גבוה, תכנון לטווח ארוך, קבלת החלטות תחת לחץ וסיבולת מנטלית - ובתחרויות מקצועיות משחק אחד יכול להימשך שעות ארוכות.

שחמט ( צילום: שטארסטוק )

8. משחק אחד יכול להימשך שעות

בתחרויות מקצועיות משחק שחמט יכול להימשך ארבע, חמש ואפילו שש שעות. כל שחקן מקבל זמן קצוב לחשוב על המהלכים שלו, ולעיתים משחקים צמודים במיוחד מוכרעים רק אחרי שעות ארוכות של ריכוז.

9. גם האו"ם מציין את היום הזה

יום השחמט הבין-לאומי נחגג מאז 1966, אך בשנת 2019 גם העצרת הכללית של האו"ם הכירה בו באופן רשמי כיום בינלאומי, מתוך הכרה בתרומתו של המשחק לחינוך, לחשיבה ולשיתוף פעולה בין תרבויות.

10. גם אסטרונאוטים שיחקו שחמט בחלל

בשנת 1970 נערך משחק השחמט הראשון בהיסטוריה בין צוות החללית סויוז 9 לבין מרכז הבקרה שעל כדור הארץ. המשחק הסתיים בתיקו והפך לאירוע היסטורי.