גדי איזנקוט בווידוי מפתיע: "הצבעתי לו בעבר"

( מרים אלסטר/פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'ישר', רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, התייחס הבוקר (שני) בראיון אצל גדעון אוקו ברדיו 103FM לשאלת המיצוב הפוליטי שלו, והבהיר כי הוא אינו רואה את עצמו כחלק מהחלוקה המסורתית של המפה הפוליטית בישראל לימין ושמאל.

במהלך הראיון נשאל איזנקוט באופן ישיר וממוקד: "אחת ולתמיד, איזנקוט הוא שמאל או ימין?". יו"ר 'ישר' השיב מיד וללא היסוס: "אני פטריוט ישראלי, ציוני. אף פעם לא הגדרתי את עצמי איש שמאל או ימין. אני לא אוהב את התיוגים האלה".

עוד באותו נושא סקר מנדטים: נתניהו ואיזנקוט נחלשים, טרופר והנדל עוברים חדשות סרוגים

בהמשך דבריו, כדי להמחיש את עמדותיו לאורך השנים, בחר הרמטכ"ל לשעבר לחשוף את היסטוריית ההצבעה שלו בקלפי בטרם כניסתו למערכת הפוליטית, וציין כי נטייתו הייתה ברורה. "אני הצבעתי בעבר למפלגות מרכז, מרכז ימין", סיפר איזנקוט, ואף הפתיע כשחשף תמיכה בעבר ביו"ר תנועת הליכוד: "הצבעתי למנהיג ליכוד שאינו נתניהו – אריק שרון".