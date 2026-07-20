יוסי דגן על השריפה: "צריך לקבוע את הברור מאליו"

השריפה בחוות גלעד ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

אחרי הודעת המשטרה על מעצר החשודים ב"גרימת השריפה" בחוות גלעד ושינוי הגרסה מהצתה כפי שנטען במקור, ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב כעת (שני) להודעה וקרא לקבוע באופן מפורש כי השריפה שפגעה בעשרות מבנים וכלי רכב נגרמה כתוצאה מהצתה. "אני מברך את משטרת ישראל, מג"ב וחטיבת שומרון על תפיסת החשודים בהצתה בחוות גלעד" אמר דגן. "אני קורא לכלל הרשויות לשים סוף לסאגה המתמשכת, ולקבוע את המובן מאליו שמדובר בהצתה אשר בנס לא גוותה חיים רבים, והביאה לנזק קשה ליישוב מן המניין במדינת ישראל".

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לדבריו, "ממשלת ישראל חייבת להיכנס באופן מיידי לשקם את התשתיות שנהרסו ואת הבתים שנשרפו כתוצאה מההצתה, לפעול יחד עם המועצה האזורית שומרון ויחד עם ועד היישוב, ולהחזיר את החיים לשגרה".

בסיכום דגן התחייב כי "חוות גלעד תגדל ותצמח עוד יותר, עם הרוח הציונית הברורה והקהילה הנפלאה והמיוחדת שלה".