מחפשים ארוחה לתשעת הימים? הלזנייה הזו היא בדיוק בשבילכם

מחפשים ארוחה מפנקת לתשעת הימים? לזניית גבינות עשירה עם פטריות היא בדיוק המנה שתמלא את הבית בריחות משגעים ותשאיר את כולם עם חיוך. היא קלה להכנה, חגיגית ומתאימה לארוחת צהריים או ערב.
מצרכים
- חבילת עלי לזניה
- 500 גרם גבינה לבנה 5%
- 250 גרם ריקוטה
- 250 גרם מוצרלה מגוררת
- 100 גרם פרמזן מגורר
- 500 גרם פטריות
- שמפיניון פרוסות
- בצל קטן קצוץ
- 2 שיני שום כתושות
- 2 כפות שמן זית
- מלח, פלפל שחור ואורגנו
לרוטב:
- 500 מ"ל שמנת לבישול
- 250 מ"ל חלב
- כף חמאה
- כף קמח
- מעט אגוז מוסקט
אופן ההכנה
- מטגנים את הבצל, מוסיפים את השום והפטריות ומבשלים עד שהנוזלים מתאדים.
- מערבבים את הגבינות ומתבלים במלח, פלפל ואורגנו.
- מכינים רוטב שמנת: ממיסים חמאה, מוסיפים קמח, ואז את החלב והשמנת תוך ערבוב עד להסמכה. מתבלים באגוז מוסקט.
- מרכיבים בתבנית שכבות של רוטב, עלי לזניה, תערובת גבינות ופטריות וחוזרים על הפעולה.
- מסיימים בשכבת רוטב ומפזרים מוצרלה ופרמזן.
- אופים כ-40 דקות ב-180 מעלות, עד שהמאפה מזהיב. ממתינים 10 דקות לפני ההגשה.
בתיאבון!