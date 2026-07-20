מחפשים ארוחה לתשעת הימים? הלזנייה הזו היא בדיוק בשבילכם

לזנייה פטריות ( צילום: AI )

מחפשים ארוחה מפנקת לתשעת הימים? לזניית גבינות עשירה עם פטריות היא בדיוק המנה שתמלא את הבית בריחות משגעים ותשאיר את כולם עם חיוך. היא קלה להכנה, חגיגית ומתאימה לארוחת צהריים או ערב.