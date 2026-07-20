הח"כ מהליכוד מעריך: "יהיה אירוע מול איראן השבוע"

חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה התייחס היום (שני) בראיון לרדיו 103FM לאפשרות של עימות נוסף עם איראן.

בדבריו הוא אמר: "אף אחד מאיתנו לא רוצה מלחמה באמצע אוגוסט, אבל מדינת ישראל באירוע מורכב, ומה שיותר חשוב כרגע זה הביטחון של מדינת ישראל ואנחנו מניחים שיהיה אירוע מול איראן".

יחד עם זאת הוא הוסיף: "הנחת המוצא היא שיהיה השבוע אירוע מול איראן", הסביר סעדה. לדבריו, ההנחה כעת שארה"ב תרחיב את תקיפותיה והשאלה היא האם זה יזלוג לישראל. "כרגע זה לא זולג כי איראן מורתעת, היא משגרת טילים לירדן וחוששת מאוד מישראל", הסביר.