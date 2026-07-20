הדמוקרטים משתמשים בשיטות של הבולשביקים

דמוקרטים או בולשביקים? ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מפלגת ''הדמוקרטים'' הכריזה על אמנה שהיא עורכת בהובלת יאיר גולן ועשרות מחברי מפלגתו ובה תופיע רשימת האנשים שיש למחוק, לרדוף ולגרש מוועדות הכנסת. אין להקשיב, לאמץ או להתווכח עם עמדותיהם של אנשי ''פורום קהלת'' או כל חוקר או ארגון שקשור בפורום.

כחוקרת בפורום אשמח לספר לכם מה אנו עושים. בפורום קהלת – מכון המחקר הימני המוביל והגדול בישראל, החוקרים אינם חורשים שדות או מחנכים תלמידים, לא מחוקקים חוקים או מקימים יישובים, וגם אינם בעלי עסקים ויבואנים. כל עיסוקו של הפורום הוא מחקר, כתיבת מסמכי מדיניות והצגת עמדות בפני מקבלי ההחלטות בממשל. אם דברינו משכנעים הם משפיעים, ואם לא הם נשכחים. המלחמה של השמאל נגד קהלת נובעת מהשפעתו הרבה, מהחשש מכוחן של המילים הנכתבות במחקרים. הריכוז של חוקרים, כלכלנים ומשפטנים מעולים שיושבים על המדוכה מול מחשב וארונות גדושי ספרים מאיים עליהם. המחקרים שפורום קהלת מפרסם, מעוררים חיל, רעדה ופחד בחוגי השמאל. את הרעיונות האלה, כך אומרים ''הדמוקרטים'', חובה להשתיק. כזכור כבר היינו בסרט הזה, חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, פעילי שמאל הפעילו קמפיין משומן נגד הפורום, שהתחיל בהפגנות, המשיך בהתפרצות למשרדי הפורום ונעילת דלתותיו בשקי חול וחוטי תיל בידי ארגון אחים לנשק, והמשיך בהטרדות חוזרות ונשנות כלפי העובדים. ולדימיר לנין קבע שעם יריב פוליטי לא מתווכחים - יריב פוליטי מחסלים. כיצד הלך המחשבה הליברלי, זה שמכנה את עצמו כדמוקרטי מוביל לקנאות אלימה כזאת?

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הפילוסוף המרקסיסטי הרברט מרקוזה הטיף בשנות השישים לסטודנטים שלו לסתום את הפה לכל מי שלא חושב כמותם. לדבריו, החברה צריכה להיות סובלנית רק כלפי עמדות השמאל, אך בשום פנים ואופן לא כלפי הימין. בלשונו: "סובלנות מפלה" היא הדרך להביא לניצחון השמאל.

נדמה שיש היום למרקוזה לא מעט תלמידים נאמנים בישראל. אידיאולוגית ה WOKE אשר חצתה את האוקינוס והגיעה אלינו היישר מארה''ב נוקטת באסטרטגיה של ביטול, delete. אין צורך לחשוב, לדון או להתווכח, מספיק למחוק אדם או גוף בטענה של ''מטורלל'', או כפי שיו''ר הדמוקרטים כינה את פורום קהלת, ''מכון חשוך ואנטי דמוקרטי. בממשלה שלנו קהלת לא יסתובבו בכנסת''.

בתור מכון מחקר נדיר בנוף הישראלי, פורום קהלת מאתגר את השיח בישראל. הוא הוקם לאחר שנים של אחידות מחשבתית, במטרה להעשיר את השיח הציבורי ולגרום לישראלים לחשוב על נושאים רבים מזוויות חדשות. ניירות העמדה של הפורום מפרטים לאן הולכים המיסים שאנו משלמים, מסבירים את חשיבות הבראת מערכת החינוך ומצביעים על הליקויים בביטחון ומערכת המשפט.

העלאת המודעות והגברת השיח המגוון הן אינטרס של כל חברה בריאה. אפשר לא להסכים וגם להתווכח על המחקרים, אבל למחוק דעות מאתגרות - זו התנהגות מרקסיסטית. כששחקן מרכזי כמו קהלת סופג איומים על גירוש משדה הדעות, עמדות ימין בתחומי הכלכלה, המשפט והרגולציה מושתקות.

יש לצפות מכל איש בעל יושרה שהדמוקרטיה וריבוי הדעות באמות יקרות לליבו, בין אם הוא מצביע לימין או שמאל, למחות נגד הניסיון לסתום פיות, לא להסכים לשוב לשיח האלים והדורסני שהיינו בו ערב השבעה באוקטובר.

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ד"ר נעמה אבידן היא חוקרת מדיניות חינוך בפורום קהלת.