לא זוכרים דבר כזה: כאן 11 בהישג פנומנלי

כאן 11 ( צילום: אוליבר פיטווסי )

ערב שידורים דרמטי ומלא תהפוכות נרשם אמש במפת הרייטינג הישראלית, כאשר במרכזו עמד שידור משחק הכדורגל המסקרן בין נבחרות ספרד וארגנטינה בערוץ כאן 11. המשחק הניב נתוני צפייה חריגים ויוצאי דופן ששאבו את רוב הצופים אל המסך הציבורי, והשאירו את שאר הערוצים הרחק מאחור.

בגזרת משחקי הערב והפריים-טיים, כאן 11 גרפה את כל הקופה כאשר משחק הענק בין ספרד לארגנטינה רשם רייטינג מטורף של 40.6%. מיד לאחר מכן התברגה מהדורת חדשות 12 המורחבת עם 10.7%, כשהיא עוקפת בקושי את תוכנית הריאליטי "בואו לאכול איתי" של כאן 11 ששמרה על כוחה עם 10.6%. בערוץ 14, תוכנית האקטואליה "הפטריוטים" הציגה נתון יציב של 8.3% למרות התחרות הקשה, בעוד שברשת 13 רשמה התוכנית "אח שלי מתחתן" נתון חלש במיוחד של 3.5% צפייה בלבד.

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בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, חברת החדשות של קשת 12 ממשיכה להוביל בבטחה את הטבלה עם נתון דו-ספרתי של 13%.

במקום השני ובפער ניכר מתייצבת מהדורת חדשות 14 שממשיכה לבסס את מעמדה כאלטרנטיבה המובילה עם 7.4%. מהדורת חדשות 11 של תאגיד השידור הציבורי רשמה 5.2%, ועקפה את מהדורת חדשות 13 שהסתפקה ב-4.1% בלבד. סוגרת את הרשימה מהדורת החדשות הצעירה של i24NEWS, שמצליחה להתברג בטבלה עם 1.5% צפייה.