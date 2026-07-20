איילת שקד ויולי אדלשטיין הטילו וטו: לא מסכימים שהוא יעמוד בראש המפלגה

שיחות אינטנסיביות שהתקיימו בימים האחרונים בין בני גנץ, דדי שמחי, ח"כ יולי אדלשטיין ואיילת שקד נקלעו למבוי סתום, כך חושף היום (ראשון) אתר וואלה.

במוקד המחלוקת, המאיימת לפרק את היוזמה, עומדת התנגדותם הנחרצת של אדלשטיין ושקד לכך שיו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, הוא זה שיעמוד בראש הרשימה המשותפת.

המשבר הנוכחי מגיע לאחר שינוי במפת הכוחות הפנימית: בעבר, כאשר יועז הנדל עוד היה חלק מהשיחות, הושגה הסכמה על הנהגה משותפת של גנץ ודדי שמחי, תוך קביעה כי גנץ יוצב במקום הראשון. אולם, בעקבות החלטתו של הנדל "לחתוך" מהשותפות ולחבור לחילי טרופר, נפתחו התנאים מחדש. אדלשטיין ושקד טוענים כעת כי הצבתו של גנץ בראשות המפלגה לא תניב מספר מנדטים גבוה, ובעיקר לא תצליח למשוך את קולות מצביעי הימין הרך – קהל היעד המרכזי שאליו הרשימה שואפת לפנות.

מנגד, גנץ מסרב לוותר ומתעקש לעמוד במקום הראשון בכל תרחיש פוליטי שייבחר. סביב שולחן המגעים מבהירים כי אחת הסיבות המרכזיות לעמדתו הקשיחה של גנץ היא העובדה שהוא מביא עמו את עיקר היכולת והתשתית הכלכלית הנדרשת לצורך הרצת קמפיין ובניית רשימה בסדר גודל כזה.