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חדשות פוליטי מדיני

בן גביר במתקפה על היועמ"שית: "לא רואה אותך ממטר"

השר בן גביר מגיע להודעת היועמ"שית לבג"ץ, לפיה הניסיונות להגיע עימו להסכמים כשלו, ותוקף אותה חזרה

09:40
1 תגובות
בן גביר (חיים גולדברג/פלאש90)

השר איתמר בן גביר, תקף היום (שני) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לאחר שהאחרונה הודיעה לבג,ץ כי הניסיונות להגיע איתו להסכם - לא צלחו.

בדבריו כתב בן גביר: "גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין וואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת ה' ננצח!"

נזכיר כי מיארה הודיעה לבג"ץ כי נותרו פערים מהותיים בינה לבין השר איתמר בן גביר בנוגע להתערבותו בענייני המשטרה, וכי השר מפר את החלטת בית המשפט.

עוד ציינה כי ישיבות בין הצדדים שנערכו בנושא, בהתאם להחלטת השופטים, לא הביאו למתווה מוסכם. לדבריה, בן גביר ממשיך בהתערבות פוליטית ובהפרת עצמאות המשטרה.

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רוני
לפני דקה

"הסכמים כשלו" - בן גביר מרוויח פוליטית מרמיסת החוק, אבל המדינה משלמת את מחיר האנרכיה!!!!
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