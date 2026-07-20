בן גביר במתקפה על היועמ"שית: "לא רואה אותך ממטר"

השר איתמר בן גביר, תקף היום (שני) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לאחר שהאחרונה הודיעה לבג,ץ כי הניסיונות להגיע איתו להסכם - לא צלחו.

בדבריו כתב בן גביר: "גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין וואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת ה' ננצח!"

נזכיר כי מיארה הודיעה לבג"ץ כי נותרו פערים מהותיים בינה לבין השר איתמר בן גביר בנוגע להתערבותו בענייני המשטרה, וכי השר מפר את החלטת בית המשפט.

עוד ציינה כי ישיבות בין הצדדים שנערכו בנושא, בהתאם להחלטת השופטים, לא הביאו למתווה מוסכם. לדבריה, בן גביר ממשיך בהתערבות פוליטית ובהפרת עצמאות המשטרה.