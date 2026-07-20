הדלפה מסקרנת: כוכבת "יומני הערפד" תנחה את אירוויזיון 2027?

נינה דוברב וכוכבי יומני הערפד ( צילום: Gage Skidmore )

אחרי הזכייה של בולגריה באירוויזיון 2026, ההכנות לתחרות שתתקיים במדינה כבר מעוררות עניין רב - ובימים האחרונים שם אחד חוזר שוב ושוב בדיווחים ובהדלפות סביב הפקת האירוע: השחקנית נינה דוברב.

לפי ההדלפות והשמועות שמסתובבות סביב אירוויזיון 2027, דוברב עשויה להיות אחת המועמדות להנחות את התחרות. נכון לעכשיו אין לכך כל אישור רשמי מצד איגוד השידור האירופי (EBU), השידור הציבורי הבולגרי או השחקנית עצמה, אך שמה מוזכר שוב ושוב כאחת המועמדות הבולטות לתפקיד.

נינה דוברב ( צילום: Gage Skidmore )

הבחירה שנראית טבעית

דוברב, שנולדה בסופיה בירת בולגריה והיגרה עם משפחתה לקנדה בגיל שנתיים, היא אחת הכוכבות הבינלאומיות המזוהות ביותר עם המדינה. היא פרצה לתודעה העולמית בזכות תפקידה הראשי בסדרת הלהיט "יומני הערפד", ומאז השתתפה בשורת סרטים וסדרות מצליחות בהוליווד.

העובדה שהיא דוברת בולגרית, נהנית ממעמד בינלאומי ומניסיון רב מול מצלמות, הופכת אותה למועמדת מתבקשת להנחות את אחת מתחרויות המוזיקה הגדולות בעולם.

בינתיים אלה רק שמועות

למרות הדיווחים וההדלפות, חשוב להדגיש כי בשלב זה מדובר בשמועות בלבד. רשימת המנחים טרם נחשפה באופן רשמי, ולא פורסמה כל הודעה המאשרת את מעורבותה של דוברב באירוע.

אם אכן תיבחר להנחות את אירוויזיון 2027, זו תהיה אחת ההופעות הבולטות ביותר שלה בשנים האחרונות - וגם רגע סמלי במיוחד עבור בולגריה, שתארח את התחרות עם אחת מבנותיה המצליחות ביותר על הבמה.