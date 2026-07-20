היועמ"שית לבג"ץ: המגעים עם בן גביר התפוצצו

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הודיעה לבג"ץ הבוקר (שני) כי נותרו פערים מהותיים בינה לבין השר איתמר בן גביר בנוגע להתערבותו בענייני המשטרה, וכי השר מפר את החלטת בית המשפט.

בהרב-מיארה עדכנה את בג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע להסכמות שיאפשרו את המשך כהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. עוד ציינה כי ישיבות בין הצדדים שנערכו בנושא, בהתאם להחלטת השופטים, לא הביאו למתווה מוסכם. לדבריה, בן גביר ממשיך בהתערבות פוליטית ובהפרת עצמאות המשטרה.