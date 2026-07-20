סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

היועמ"שית לבג"ץ: המגעים עם בן גביר התפוצצו

היועצת המשפטית לממשלה, עדכנה כעת את בג"ץ כי המאמצים להגיע להסכם עם השר בן גביר - לא צלחו

09:34
2 תגובות
בן גביר והיועמ"שית (יונתן זינדל פלאש 90 )

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הודיעה לבג"ץ הבוקר (שני) כי נותרו פערים מהותיים בינה לבין השר איתמר בן גביר בנוגע להתערבותו בענייני המשטרה, וכי השר מפר את החלטת בית המשפט.

בהרב-מיארה עדכנה את בג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע להסכמות שיאפשרו את המשך כהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. עוד ציינה כי ישיבות בין הצדדים שנערכו בנושא, בהתאם להחלטת השופטים, לא הביאו למתווה מוסכם. לדבריה, בן גביר ממשיך בהתערבות פוליטית ובהפרת עצמאות המשטרה.

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
2
ציוני מודאג
לפני 8 דקות

"התנהלות הפוגעת בעצמאות המשטרה" - הגיעה השעה להקים ממשלת תיקון ממלכתית שתשקם את שלטון החוק
הצטרפו אלינו