אמנון לוי על המועמד במפלגת הדמוקרטים: "אל תצביעו לו; הוא בושה"

אמנון לוי ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

איש התקשורת והעיתונאי אמנון לוי מפרסם הבוקר (שני) את רשימת ההמלצות הרשמית שלו לקראת הבחירות הפנימיות (הפריימריז) המתקיימות היום במפלגת "הדמוקרטים". לוי שיתף כי ההכרעה לא הייתה פשוטה עבורו בשל איכות המועמדים, אך בסופו של דבר גיבש רשימה של שמונה מומלצים, לצד אזהרה מפני מועמד אחר.

"מאד התלבטתי על מי להמליץ לפריימריז של הדמוקרטים. המועמדים ממש ממש טובים", כתב לוי בפתח דבריו, והציג את "השמיניה שלו" הכוללת שילוב של חברי כנסת מכהנים, ביטחוניסטים ואנשי שטח: בצמרת הרשימה הציב לוי את חברת הכנסת נעמה לזימי, אותה הגדיר כ"חכי"ת הכי מעניינת בכנסת שעוד תגיע רחוק", ולצידה את ח"כ גלעד קריב, עליו כתב כי הוא "רב רפורמי שמראה לנו יהדות אחרת". מועמד נוסף שזכה לשבחים הוא אלוף (במיל') נמרוד שפר, לגביו העיד לוי מהיכרות אישית: "ישבתי איתו שנה בפאנל בטלוויזיה, וראיתי איש מרשים, ישר, חכם, בטחוניסט שוחר שלום".

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לוי המליץ גם על יריב אופנהיימר, אותו תיאר כ"איש שנלחם בטרור היהודי בשטחים, ומעז לדבר נגד הכיבוש גם כשזה לא פופולרי", והוסיף כי "צריך לראות איך הפלשתינים מתייחסים אליו ולהבין את גודל המעשה שלו בשטחים". על חבר הכנסת לשעבר מוסי רז כתב כי הוא "יכול ללמד את הבריטים מה זה ג'נטלמן ומענטש", וציין כי בתקופה של שיח אלים הוא היה רוצה לראות בכנסת איש שלום וחברתי כמוהו.

את השמיניה שלו סגר לוי עם שלוש דמויות שטח: נאוה רוזליו, עליה כתב כי "אין יותר פעילות שטח ממה שהיא עשתה בשנים האחרונות"; אבי דבוש, שהוגדר כ"איש שטח ופריפריה מהמעלה הראשונה"; ונידאל מסלאחה, "מותיקי המועמדים, איש שלום מובהק".

לצד הנימה המפרגנת למועמדים הללו, בחר איש התקשורת לצאת במתקפה חריפה נגד אחד המתמודדים הבולטים ברשתות החברתיות, נאור נרקיס, וקרא למצביעים שלא לתמוך בו. "הנה אחד שממליץ לא להתקרב אליו", חתם לוי את הפוסט שלו: "נאור נרקיס, פרובוקטור בשקל, שמבייש את הרמה הגבוהה".