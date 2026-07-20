רוביו: כל עוד חיזבאללה קיים - לא יהיה שלום 

מזכיר המדינה מרקו רוביו ( Rawpixel.com\שאטרסטוק )

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש הלילה (בין ראשון לשני) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, זאת כחלק מביקורו המדיני בארה"ב שבו הוא צפוי להיפגש גם עם הנשיא דונלד טראמפ. בהצהרה לתקשורת שקיים אחרי הפגישה רוביו הדגיש את הצורך בפירוז חיזבאללה מנשקו וציין כי שוחח עם עאון על דרכים להסיר את איום ארגון הטרור השיעי מהמדינה. "הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות ללבנון הוא שתהיה להם ממשלה לגיטימית, ששולטת על כל המדינה" אמר רוביו. "הבעיה הגדולה ביותר של לבנון כיום היא שיש תנועה פוליטית שמחזיקה גם במיליציה חמושה, שקיבלה ציוד, אימון ותמיכה כספית מאיראן - ומשתמשת בזה כדי לקדם טרור, בעיקר נגד צפון ישראל. כל עוד הבעיה הזו קיימת - לא יהיה שלום בלבנון".

עוד באותו נושא אופטימיות בארה"ב: מתקדמים לשלום בין ישראל ולבנון יאיר אמר

רוביו המשיך ושאל: "איך מכניעים את חיזבאללה? מחליפים אותם בממשלה חזקה מספיק שתהיה אחראית הנשק הבלעדית של המדינה, ותוכל להציע שגשוג. ביטחון לבנון צריך להיות מופקד בידי צבא לבנון. אנחנו דיברנו על הדרכים לעשות זאת".

בסיכום מזכיר המדינה ציין כי "הייתה לנו פגישה טובה מאד, ואני בטוח שתהיה לו פגישה טובה מאד גם עם הנשיא טראמפ מחר. ואני חושב שהנשיא עאון יוכל לחזור ללבנון ולהגיד לאזרחי המדינה שהוא מביא תוצאות טובות לכל העם הלבנוני - הנוצרים, הסונים, השיעים, הבדואים והדרוזים. לא חיזבאללה, ולא איראן. הוא המושל הלגיטימי, והממשלה שלו צריכה להיות זו שמובילה את המדינה".