גדי איזנקוט: "אני מזהה סימנים של פאניקה"

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, תקף היום (שני) בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.

בראיון ברדיו 103fm, הוא אמר: "קור רוח זה לא הצד החזק שלו. הוא מפעיל את מכונת הרעל שמובילה להסתה. אני מזהה סימנים של פאניקה. יש לו שופרות שמהדהדים את הפאניקה שלו, אני רואה את השופרות שלו חוזרים על שקרים כל יום".

עוד הוא האשים את נתניהו ואמר: "כמי שמכיר את הסודות הכמוסים של המדינה, מה שקורה בשנתיים האחרונות זו הפקרות מוחלטת - סחר במידע מודיעיני ובנכסים עבור כותרות ותמרון תודעה. דבר חמור מאוד שאנחנו רואים אותו מדי יום, כולל הפרסום של אחמדינג׳אד והפלת שלטון וסיפורים ומעשיות".