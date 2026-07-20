בוקר של הלם באיזור המרכז

( משה שי / פלאש90 )

מלחמת הארגונים עולה שלב ומגיעה לשכונות השקטות בגוש דן: מלחמת העבריינים המדממת בין ארגוני הפשע של משפחת ג'רושי ומשפחת מוסלי, המטילה אימה בתקופה האחרונה על אזור המרכז, נמשכת במלוא העוצמה. במהלך הלילה (שני) נרשמו שני אירועים חריגים של השלכת מטענים ברמת השרון ובתל אביב. באירוע הראשון, הושלך רימון הלם צה"לי לעבר חצר של בניין מגורים ברמת השרון. כוחות הצלה ומשטרה שהוזעקו למקום מצאו את שרידי הרימון, ובנס לא היו נפגעים באירוע ולא נגרם נזק לרכוש. על פי החשד הראשוני של חוקרי המשטרה, הרקע למעשה הוא חלק בלתי נפרד ממאבקי השליטה והנקמה בין שני ארגוני הפשע הגדולים. זמן קצר לאחר מכן, הושלך רימון הלם נוסף, הפעם בשכונת היוקרה כוכב הצפון שבתל אביב.

עוד באותו נושא בהלת ענק במרכז: בצה"ל בודקים את נסיבות האירוע חדשות סרוגים

האירועים הללו עוררו בהלה רבה בקרב האוכלוסייה המקומית, שאינה מורגלת באירועי פשיעה מסוג זה. "בסביבות השעה שתיים וחצי לפנות בוקר שמענו בום חזק מאוד והתעוררנו בבהלה, ומיד לאחר מכן שוטרים הגיעו למקום", שחזרה בשיחה עם אתר מאקו תושבת השכונה שבה נזרק הרימון.

התושבת הוסיפה בדאגה מפני חוסר האונים והפגיעה בתחושת הביטחון האישי: "אין לנו מושג מי זרק את הרימון ומה הרקע. אנחנו מתחם דירות שאמור להיות סגור ומאובטח, וזה כבר רימון הלם שני שמושלך כאן תוך פחות משבוע. זו שכונה טובה ורגועה, שכונה של משפחות". במשטרה פתחו בחקירת הנסיבות ובאיסוף ממצאים מהזירות בניסיון לאתר את משליכי הרימונים.