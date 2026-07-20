מזל טוב: סגן נשיא ארה"ב בבשורה מרגשת

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ורעייתו אושה ( שאטרסטוק )

מזל טוב: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודיע הלילה (בין ראשון לשני) על לידת בנו הרביעי, אלק ניל ואנס. אלק יצטרף לילדים הקודמים של ג'יי די ורעייתו אושה: אוון, ויווק ומירבל. "אנחנו שמחים להודיע שבננו התינוק, אלק ניל ואנס, נולד הבוקר" כתב ואנס ברשתות החברתיות. "אושה והתינוק שמחים ובריאים, והילדים שלנו מתרגשים לפגוש את אחיהם הצעיר".

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סגן הנשיא המשיך והודה לצווצים הרפואיים בוושינגטון שליוו את ההריון והלידה. "הרופאים הצבאיים ואנשי הצוות במרכז הרפואי 'וולטר ריד' ובמחלקה הרפואית של הבית הלבן היו ברכה עצומה" אמר. "אנחנו אסירי תודה על כל מה שהם עשו בשביל המשפחה שלנו".

כזכור, אושה ואנס בת ה-40 פגשה את ג'יי די כששניהם למדו יחד באוניברסיטת ייל, והם התחתנו בשנת 2014. ג'יי די הודיע על ההריון של אושה בינואר האחרון, כשזו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריית ארה"ב שבה רעייתו של סגן נשיא הייתה בהריון תוך כדי כהונתה כ"אשה השנייה".