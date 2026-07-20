ליברמן באולטימטום לראשי האופוזיציה: "תורי להיות ראש ממשלה"

דרמה פוליטית מאחורי הקלעים של גוש השינוי: שניים מראשי המפלגות בגוש טוענים כי יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הציב בפניהם תנאי חד-משמעי ודרש לקבל לידיו את המושכות להובלת המדינה במקרה של הקמת ממשלת מיעוט.

על פי הדיווח של יערה שפירא בכאן חדשות, לדברי ראשי המפלגות, הדברים נאמרו במהלך שתי פגישות נפרדות שנערכו בארבע עיניים לפני מספר שבועות. באותן פגישות, העלו המנהיגים בפני ליברמן את התרחיש הפוליטי לפיו תוקם ממשלת מיעוט זמנית, שכל מטרתה תהיה החלפת בנימין נתניהו בשלטון, ומיד לאחר מכן הובלת המערכת הפוליטית לפיזור הכנסת וליציאה לבחירות חדשות.

אלא שעל פי העדויות מהחדר הסגור, יו"ר ישראל ביתנו לא מיהר להסתפק בתפקיד שותף זוטר למהלך. ליברמן השיב לשניים נחרצות: "אם זה התרחיש - תורי להיות ראש הממשלה".

הדרישה המפתיעה של ליברמן מעוררת סערה בקרב ראשי הגוש, ומציבה סימן שאלה גדול סביב היכולת של המפלגות השונות להגיע להסכמות על זהות המנהיג שיוביל מהלך להחלפת השלטון, גם אם מדובר בממשלת מעבר קצרת מועד.