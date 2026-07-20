דרמה פוליטית: "אחד השריונים בליכוד יהיה בני גנץ"

( תומר ניוברג / פלאש90 )

מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, עו"ד שי גלילי, הטיל פצצה פוליטית במהלך ראיון שהעניק לנדב אלימלך בתוכנית "הישראלים" בערוץ i24News, כאשר העריך כי שר הביטחון לשעבר ויו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, עשוי למצוא את עצמו משובץ ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. הדברים מגיעים על רקע החלטת ועדת החוקה של הליכוד, אשר העניקה לראש הממשלה בנימין נתניהו שבעה שריונים אישיים במקומות ריאליים בצמרת הרשימה לכנסת.

עוד באותו נושא אחרי הנצחון של נתניהו: כך תיראה רשימת הליכוד אחרי הבחירות חדשות סרוגים

"הערכה שלי, אחד השריונים בליכוד יהיה בני גנץ", הפתיע עו"ד גלילי במהלך השיחה באולפן והציע למראיין ולצופים לנתח את המפה הפוליטית הנוכחית מנקודת מבטו של יו"ר המחנה הממלכתי: "תחשבו על המצב שלו".

למרות שהעלה את האפשרות הזו כתרחיש ריאלי לדעתו, מבקר המפלגה מיהר להבהיר כי הוא אינו תומך במהלך מסוג זה, ואף רואה בו מהלך בעייתי מאוד עבור עתידה של תנועת הליכוד. "לדעתי זאת תהיה טעות איומה", חרץ עו"ד גלילי בשולי דבריו, "אבל תחשבו על זה".