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חדשות פוליטי מדיני

דרמה פוליטית: "אחד השריונים בליכוד יהיה בני גנץ"

מבקר הפנים של הליכוד, הטיל פצצה פוליטית והתייחס לאפשרות שיו"ר המחנה הממלכתי ישובץ ברשימתו של נתניהו: "לדעתי זאת תהיה טעות איומה"

08:11
3 תגובות
(תומר ניוברג / פלאש90)

מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, עו"ד שי גלילי, הטיל פצצה פוליטית במהלך ראיון שהעניק לנדב אלימלך בתוכנית "הישראלים" בערוץ i24News, כאשר העריך כי שר הביטחון לשעבר ויו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, עשוי למצוא את עצמו משובץ ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

הדברים מגיעים על רקע החלטת ועדת החוקה של הליכוד, אשר העניקה לראש הממשלה בנימין נתניהו שבעה שריונים אישיים במקומות ריאליים בצמרת הרשימה לכנסת.

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"הערכה שלי, אחד השריונים בליכוד יהיה בני גנץ", הפתיע עו"ד גלילי במהלך השיחה באולפן והציע למראיין ולצופים לנתח את המפה הפוליטית הנוכחית מנקודת מבטו של יו"ר המחנה הממלכתי: "תחשבו על המצב שלו".

למרות שהעלה את האפשרות הזו כתרחיש ריאלי לדעתו, מבקר המפלגה מיהר להבהיר כי הוא אינו תומך במהלך מסוג זה, ואף רואה בו מהלך בעייתי מאוד עבור עתידה של תנועת הליכוד. "לדעתי זאת תהיה טעות איומה", חרץ עו"ד גלילי בשולי דבריו, "אבל תחשבו על זה".

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3
גאולה
לפני שעה

3 מהמשפחה שלי במילואים ובסדיר והממשלה מחלקת שריונים כדי לשמור על קואליציית המשתמטים,חילול השם מוחלט
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