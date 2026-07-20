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בן 19 נהרג בתאונת שרשרת בכביש 20; נהג נוסף עוכב לחקירה

התאונה אירעה בכביש 20 לכיוון דרום, סמוך למחלף גלילות, במעורבות מספר כלי רכב. מותו של נהג רכב פרטי בן 19 נקבע במקום, שלושה בני אדם נוספים נפצעו

07:23
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אילוסטרציה (אייל מרגולין פלאש 90)

צעיר בן 19 נהרג הבוקר (שני) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 20 לכיוון דרום, לאחר מחלף גלילות, במעורבות מספר כלי רכב.

על פי גורמי הרפואה, צוותי ההצלה ביצעו בנהג הרכב הפרטי פעולות החייאה בזירה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו. בנוסף, שלושה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

מהמשטרה נמסר כי בוחני תאונות הדרכים הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה.

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מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר בתאונת שרשרת שבה היו מעורבים מספר כלי רכב. במסגרת החקירה עוכב נהג, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, ונבדקת מעורבותו בתאונה.

במשטרה ממשיכים באיסוף הממצאים ובבדיקת נסיבות התאונה, לצד טיפול בהסדרת התנועה באזור.

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