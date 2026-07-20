בן 19 נהרג בתאונת שרשרת בכביש 20; נהג נוסף עוכב לחקירה

צעיר בן 19 נהרג הבוקר (שני) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 20 לכיוון דרום, לאחר מחלף גלילות, במעורבות מספר כלי רכב.

על פי גורמי הרפואה, צוותי ההצלה ביצעו בנהג הרכב הפרטי פעולות החייאה בזירה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו. בנוסף, שלושה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

מהמשטרה נמסר כי בוחני תאונות הדרכים הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה.