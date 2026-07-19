שינוי מפתיע: הבכיר בציונות הדתית מתמודד בבחירות

סגן ראש עיריית פתח תקווה, עו"ד צביקה וישנגרד, הגיש את מועמדותו לרשימת הציונות הדתית לקראת הפריימריז שייערכו ביום ראשון הקרוב.

בהודעה שפרסם בקבוצת הווטסאפ הפנימית של חברי מרכז המפלגה, כתב וישנגרד כי הגיש את מועמדותו והודה ל-16 חברי המרכז שחתמו על טפסי התמיכה הנדרשים.

וישנגרד (57), נשוי ואב לשלושה, הוא בוגר ישיבת ההסדר בשילה ושירת בגדוד 12 של גולני. כיום הוא משמש מפקד כיתת הכוננות במשטרת פתח תקווה בדרגת פקד. הוא בעל תואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב, בעל משרד עורכי דין בתחום חדלות הפירעון ויו"ר ועדת חדלות הפירעון בלשכת עורכי הדין.

בזירה הציבורית מכהן וישנגרד בקדנציה השנייה כחבר מועצת העיר פתח תקווה וסגן ראש העיר מטעם הציונות הדתית. לדבריו, בבחירות לכנסת בשנת 2022 עמד בראש מטה הבחירות של המפלגה בעיר, ובבחירות המוניציפליות ב-2023 הוביל לאיחוד הרשימה עם הבית היהודי.

במסר שצירף למועמדותו כתב כי למפלגה יש "נבחרת של שרים וחברי כנסת מהטובים, החרוצים והמוכשרים בכנסת", אך לטענתו חסר בה נציג מאזור גוש דן שמגיע מהשלטון המקומי. עוד טען כי היכרותו עם הקהילות והרבנים בפתח תקווה תסייע למפלגה לשמור על כוחה באזור.

הפריימריז בציונות הדתית יתקיימו ביום ראשון הקרוב, ובמסגרתם יבחרו חברי מרכז המפלגה את רשימתה לכנסת. לפי ההערכות, עיקר ההצבעה צפוי להתקיים באופן פיזי, אולם במפלגה בוחנים גם אפשרות להצבעה דיגיטלית במקרים חריגים, עבור חברי מרכז שלא יוכלו להגיע לקלפיות. בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנושא.