מטוסי קרב בדרך לתקיפה באיראן ( דובר צה"ל )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הערב (ראשון) על מותם של שני חיילי צבא ארה"ב בירדן, בעקבות מתקפה איראנית שהתרחשה ביום שישי. לצד ההודעה על ההרוגים, נמסר כי חייל שלישי עדיין נעדר, כאשר כוחות אמריקניים מצאו במהלך היום שרידים לא מזוהים במקום.

ההודעה הרשמית מפיקוד המרכז מצביעה על המשך תהליך בדיקה ואימות של השרידים שנמצאו. מדובר באחד האירועים החמורים ביותר מבחינת נפגעים אמריקאים מאז תחילת ההסלמה הנוכחית עם איראן, זאת על רקע גל התקיפות האיראניות שפקד את האזור בשבוע האחרון. הרוג נוסף בעיראק במקביל להודעה על האירוע בירדן, פיקוד המרכז האמריקאי דיווח על מותו של חייל נוסף של צבא ארה"ב בצפון עיראק. החייל נהרג ב-18 ביולי במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת שלא התפוצצה, שמקורה בטיל התקפי חד-כיווני איראני שהופל בעבר. באותו אירוע נפצע חייל שני באופן קל, והוא ממשיך לקבל טיפול רפואי. מקורות צבאיים אמריקאים מציינים כי מדובר בסיכון מתמשך הנובע מהתקיפות האיראניות, גם כאשר הטילים עצמם מיורטים או נופלים בשטחים פתוחים. מחכים להודעה למשפחות פיקוד המרכז האמריקאי נמנע בשלב זה מלפרסם פרטים נוספים על האירועים, לרבות זהויות החיילים החסרים והנופלים. בהודעה הרשמית צוין כי ההחלטה נעשתה "מתוך כבוד למשפחות במהלך תהליך ההודעה", בהתאם לנוהלי הצבא האמריקאי.

צבא ארצות הברית תוקף באיראן ( צילום: צבא ארצות הברית )

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס" מתחילת השבוע, עשרות חיילים אמריקאים נפצעו במהלך השבוע האחרון בלפחות ארבע מתקפות איראניות על בסיסים אמריקאים בירדן. האירועים הנוכחיים מצטרפים לשרשרת של תקיפות הדדיות בין וושינגטון לטהראן, כאשר צבא ארה"ב מבצע גלי תקיפות נרחבים באיראן במקביל.

דיבורי עסקה על רקע הלחימה

למרות ההסלמה הקשה והנפגעים האמריקאים, שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט הפתיע בהצהרה כי הנשיא טראמפ עדיין מחפש דרך דיפלומטית לסיום העימות. "הנשיא טראמפ תמיד מחפש דרך דיפלומטית לצאת מזה ורוצה לסיים את זה בהסכם", מסר רייט בשיחה עם כתבים.

ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים על המשך המגעים להשגת הסכם עם איראן, זאת למרות שבימים האחרונים הורחבה הלחימה באופן משמעותי. בישראל, גורמי ביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, מתוך חשש שאיראן תנסה לגרור את ירושלים למערכה במסגרת העימות עם ארצות הברית.