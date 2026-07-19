גרושתו של ג'ף בזוס: "היו ימים שלא היה לי כסף לטיפול שיניים"

הפילנתרופית והמיליארדרית מקנזי סקוט העניקה תרומה של 20 מיליון דולר לארגון Active Minds, הפועל לקידום בריאות הנפש בקרב בני נוער וצעירים בארצות הברית. מדובר בתרומה הגדולה ביותר שקיבל הארגון מאז הקמתו, והיא ניתנה ללא הגבלות מחייבות על אופן השימוש בכסף.

התרומה החדשה מצטרפת לארבעה מיליון דולר שסקוט כבר העניקה לארגון בשנת 2021. לפי Active Minds, הכסף יאפשר להרחיב תוכניות ארציות בבתי ספר תיכוניים, במכללות ובאוניברסיטאות, להכשיר צעירים כמובילי שינוי ולהגדיל את הנגישות למידע, לקהילות תמיכה ולכלים להתמודדות עם מצוקה נפשית.

הארגון מתכנן להשקיע בין היתר באקדמיה למנהיגות בתחום בריאות הנפש לתלמידי תיכון ובמכון מקביל לסטודנטים. המשתתפים יקבלו הכשרה בתחומי הסברה, ארגון קהילתי, מנהיגות וקידום מדיניות, במטרה לאפשר להם להוביל יוזמות בתוך בתי הספר, הקמפוסים והקהילות שבהן הם חיים.

היא זוכרת כיצד מרגיש מחסור

סיפורה האישי של סקוט מעניק לתרומה משמעות נוספת. היא סיפרה כי לפני שהפכה לאחת הנשים העשירות בעולם, התמודדה בעצמה עם קשיים כלכליים במהלך לימודיה באוניברסיטת פרינסטון.

על פי דיווחים שפורסמו לאורך השנים, סקוט עבדה כ-30 שעות בשבוע במקביל ללימודיה. בשלב מסוים חסרו לה כ-1,000 דולר לתשלום הוצאותיה והיא חששה שתיאלץ להפסיק את הלימודים. שותפתה לחדר סייעה לה באמצעות הלוואה שאפשרה לה להישאר באוניברסיטה.

במקרה אחר, כך דווח, סקוט ניסתה להצמיד שן שבורה באמצעות דבק המיועד לשיניים תותבות, משום שלא יכלה להרשות לעצמה טיפול אצל רופא שיניים. רופא שהבחין במצבה העניק לה את הטיפול ללא תשלום.

שנים לאחר מכן נישאה סקוט למייסד אמזון ג'ף בזוס. בעקבות גירושיהם בשנת 2019 היא קיבלה החזקה גדולה במניות אמזון והפכה לאחת הנשים העשירות בעולם. מאז היא מקדישה חלק ניכר מהונה לתרומות לארגונים בתחומי החינוך, השוויון, הבריאות, הקהילה והמאבק בעוני.

נכון ל-19 ביולי 2026, פורבס העריך את הונה בכ-31.6 מיליארד דולר, סכום נמוך מהערכת 36 מיליארד הדולר שהופיעה בכתבה המקורית. לפי פורבס, היא כבר תרמה במצטבר יותר מ-20 מיליארד דולר לאלפי ארגונים ועמותות.

בניגוד לתורמים גדולים רבים, סקוט נוהגת להעניק לארגונים תרומות בלתי מוגבלות. המשמעות היא שהנהלות העמותות יכולות להחליט בעצמן כיצד להשתמש בכסף, בהתאם לצרכים ולתוכניות ארוכות הטווח שלהן.

הארגון ששם לו למטרה את בריאות הנפש

Active Minds לוא העניקה מקנזי את תרומתה, הוקם בשנת 2001 בידי אליסון מלמון, בעת שהייתה סטודנטית באוניברסיטת פנסילבניה. מלמון ייסדה את הארגון בעקבות מותו בהתאבדות של אחיה הבכור והיחיד, בריאן, שהתמודד עם דיכאון ופסיכוזה והסתיר במשך שנים את מצבו מחבריו.

מאז הפך המיזם המקומי לתנועה ארצית. לפי הארגון, תוכניותיו הגיעו עד היום ליותר מ-4.5 מיליון בני נוער וצעירים באמצעות פעילויות בהובלת תלמידים וסטודנטים, תוכניות חינוך, הסברה ויוזמות קהילתיות.

"הרגע הזה הוא נקודת מפנה עבור Active Minds ועבור תחום בריאות הנפש של צעירים במדינה", מסרה מלמון. לדבריה, התרומה תאפשר לארגון לבצע השקעות רחבות שתוכננו במשך שנים ולהגדיל משמעותית את היקף הפעילות שמובילים צעירים בעצמם.

הארגון מדגיש כי למרות הסכום החריג, הצורך בהשקעה מתמשכת בבריאות הנפש של צעירים עדיין גדול, וכי בתי ספר וקהילות ברחבי ארצות הברית ממשיכים לחפש פתרונות זמינים ויעילים להתמודדות עם מצוקה נפשית.