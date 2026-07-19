נראה כמו קסם: הבגד שמתלבש על הגוף מעצמו

חוקרים מהמכון הקוריאני למדע וטכנולוגיה (KAIST) ואוניברסיטת סטנפורד חשפו מערכת לבוש רובוטית פורצת דרך, שמאפשרת לאדם להתלבש בתוך כ-10 שניות - ללא שימוש בידיים וללא צורך בעזרה חיצונית. הפיתוח החדש, שנמצא עדיין בשלבי מחקר, עשוי להוות פתרון משמעותי עבור אוכלוסיות עם מוגבלות תנועה, וכן עבור עובדים בתעשיות המחייבות לבישת ציוד מגן במהירות ובסביבה סטרילית.

המערכת, המכונה SWAG (ראשי תיבות של Self-Wearing Adaptive Garments), מבוססת על טכנולוגיה של “רובוטים גדלים” - צינורות רכים המתנפחים באמצעות לחץ אוויר ומתקדמים לאורך הגוף. הצינורות הללו, המכונים “subvines”, משולבים בתוך הבגד, וכאשר הם מתנפחים הם מתארכים ומגלגלים את הבד כלפי חוץ, כך שהבגד למעשה “מטפס” על גוף המשתמש ומתלבש עליו בצורה הדרגתית ומבוקרת.

לדברי החוקרים, אחד היתרונות המרכזיים של המערכת הוא הפחתת החיכוך עם העור. במקום לגרור את הבגד על הגוף - פעולה שעלולה לגרום לאי נוחות ואף לפציעה אצל אנשים עם עור רגיש - הבגד נפרש בעדינות על פני הגוף. בנוסף, המערכת מתאימה את עצמה לתנוחה של המשתמש ואינה מחייבת עמידה או יציבה מסוימת בזמן ההתלבשות.

מאחורי הפיתוח עומדים פרופ’ ג’י-הוואן ריו מ-KAIST, המתמחה ברובוטיקה רכה, ופרופ’ אליסון אוקמורה מסטנפורד, מחלוצות תחום “הרובוטים הגדלים”. החוקרים מציינים כי מדובר בהרחבה ישירה של עקרונות רובוטיקה רכה ליישומים יומיומיים שיכולים לשפר את איכות החיים.

המחקר פורסם בנובמבר 2025 בכתב העת IEEE Robotics and Automation Letters, וזכה בפרס המאמר הטוב ביותר בכנס ICRA - אחד האירועים המרכזיים בעולם הרובוטיקה - מתוך יותר מ-1,700 עבודות שהוגשו.

כאמור, לצד השימושים הברורים עבור קשישים ואנשים עם מוגבלויות, החוקרים רואים פוטנציאל גם בתעשיות הדורשות לבישת ציוד מגן במהירות וללא מגע ידני, כמו חדרים נקיים בתעשיית השבבים, מוסדות רפואיים ואף צוותי חירום. בשלב זה פותחו אבות-טיפוס הכוללים שרוולים, מכנסיים וז’קטים, אך המוצר טרם הגיע לשלב מסחרי.