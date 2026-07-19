קרב רובוטים חסר תקדים בסין הסתיים בעריפת ראש

אירוע יוצא דופן שהתקיים בשבוע שעבר בעיר שנג'ן שבסין הצליח לטשטש את הגבול בין מדע בדיוני למציאות: טורניר לחימה ראשון מסוגו לרובוטים הומנואידים הסתיים באחת הסצנות הדרמטיות שנראו עד כה בתחום - כאשר אחד הרובוטים איבד את ראשו במהלך הקרב, אך המשיך לפעול ולהילחם.

האירוע, תחת השם Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), נפתח ב-16 ביולי במרכז הספורט והתרבות ננשאן, וכלל קרבות בין רובוטים מתקדמים מדגם T800 של חברת EngineAI. בקרב הפתיחה התמודדו שני רובוטים שכונו "White Eagle" ו-"Matador". במהלך הקרב, בעיטה מדויקת של White Eagle הובילה לניתוק מוחלט של ראש יריבו - רגע שגרם לתשואות רמות מהקהל.

למרות אובדן מערכות החישה המרכזיות שבראשו, הרובוט "Matador" המשיך להפעיל את מערכות הגוף והשלד שלו, ואף הצליח להמשיך להכות ולהגיב - עד לסיום הקרב. לדברי המארגנים, מדובר בהדגמה חיה ליכולות השרידות והעצמאות של מערכות רובוטיות מתקדמות.

בטורניר משתתפות 32 קבוצות מכל העולם, כאשר כולן משתמשות בפלטפורמה אחידה - רובוט T800 בגובה 1.73 מטרים, בעל 29 דרגות חופש, המסוגל לבצע תנועות מורכבות כמו בעיטות סיבוביות, אגרופים מדויקים והתאוששות מהירה מנפילות.

לדברי מנכ"ל EngineAI, זאו טונגיאנג, מטרת התחרות היא הרבה מעבר לבידור. "אנחנו רוצים להשתמש בתחרות כדי להאיץ את פיתוח הרובוטים ההומנואידים", אמר. "הקרבות מספקים נתונים בזמן אמת על יציבות מכנית, קבלת החלטות מהירה ותיאום בין חיישנים - כל אלה קריטיים להתקדמות התעשייה".

הקרבות נבחנים לפי ארבעה פרמטרים מרכזיים: אפקטיביות הפגיעה, יציבות הגוף, יכולות הגנה והתחמקות, ועמידות כללית. הנתונים הנאספים מהקרבות צפויים לשמש את החברות המשתתפות לשיפור הדורות הבאים של הרובוטים.

הטורניר, שהחל את עונת 2026 כבר בפברואר עם הרשמה גלובלית, מציע פרס יוקרתי במיוחד: חגורת אליפות בשווי של כ-10 מיליון יואן (כ-1.4 מיליון דולר). במקביל, הוא משתלב באסטרטגיה רחבה יותר של סין להפוך למובילה עולמית בתחום הרובוטיקה ההומנואידית, כאשר שנג'ן מתבססת כמרכז פיתוח מרכזי בתחום.

גם כוכבים הגיעו לצפות מקרוב, ביניהם השחקן דוני ין, שאמר: "עד היום ראיתי קרבות כאלה רק בסרטי מדע בדיוני. עכשיו זה קורה מול העיניים".