המאבק בהצפת התוכן: ספוטיפיי מוחקת עשרות מיליוני שירים

ספוטיפיי מסלימה את המאבק בתופעת ה-"AI Slop" - הצפה של תכנים מוזיקליים שנוצרו בבינה מלאכותית באיכות נמוכה או תוך ניצול המערכת - ומודיעה כי הסירה למעלה מ-75 מיליון שירים מהפלטפורמה בשנה האחרונה. המהלך מגיע על רקע זינוק דרמטי בכמות ההעלאות היומיות, כאשר לפי הערכות, יותר מ-100 אלף שירים חדשים מתווספים לשירות מדי יום.

לפי נתוני שירות הסטרימינג המתחרה Deezer, כ-44% מכלל ההעלאות החדשות הן יצירות שנוצרו באמצעות AI - נתון שממחיש את היקף התופעה. למרות זאת, בספוטיפיי מדגישים כי שיעור ההאזנה בפועל לתכנים אלו נמוך מאוד, ועומד על פחות מאחוז אחד מסך ההאזנות בפלטפורמה.

לא נגד טכנולוגיה - נגד ניצול לרעה

סאם דובוף, ראש תחום האמנים, השיווק והמדיניות הגלובלית בספוטיפיי, הבהיר כי החברה אינה מתנגדת לשימוש בבינה מלאכותית ככלי יצירתי. לדבריו, הבעיה המרכזית היא שימוש לרעה בטכנולוגיה - כולל התחזות לאמנים באמצעות חיקוי קולות, יצירת 'קאברים' של שירים, וניסיונות "לשחק" עם אלגוריתמי ההמלצה והתמלוגים.

במסגרת המאבק, הציגה החברה שלושה צעדים מרכזיים: מדיניות חדשה האוסרת התחזות קולית ללא אישור, מערכות סינון מתקדמות לזיהוי ספאם והעלאות המוניות, וכן מנגנון שקיפות חדש שמאפשר לציין מתי וכיצד נעשה שימוש ב-AI ביצירה מוזיקלית.

שקיפות וזיהוי יוצרים

החל מאפריל 2026, ספוטיפיי החלה להציג למשתמשים מידע מפורט על שימוש בבינה מלאכותית בשירים - כולל האם נעשה שימוש ב-AI ביצירת הקול, הלחן או ההפקה. בנוסף, הושק תג "אמן מאומת" (וי ירוק), שנועד לסייע למאזינים לזהות יוצרים אותנטיים ולהבדיל בינם לבין תוכן אוטומטי או מזויף.

מאבק על מיליארדי דולרים

מאחורי המהלך עומד גם אינטרס כלכלי משמעותי. ספוטיפיי מחלקת כ-11 מיליארד דולר בשנה בתמלוגים לאמנים, על בסיס מודל שבו כלל ההכנסות מתחלקות לפי מספר ההאזנות. המשמעות: גם שירים זניחים או מזויפים עלולים "לנגוס" בהכנסות של אמנים אמיתיים.

לכן, החברה פועלת להוציא מתוכן הזרם שירים שמזוהים כספאם או כהונאה, ואף להגביל את החשיפה שלהם במנגנוני ההמלצה. המטרה, לפי דובוף, היא להבטיח שהתמלוגים יגיעו ל"יוצרים אמיתיים, אנושיים ואותנטיים".

העתיד: איזון בין חדשנות לאמון

כעת, האתגר המרכזי של ספוטיפיי - ושל תעשיית המוזיקה כולה - הוא למצוא את נקודת האיזון בין אימוץ טכנולוגיות חדשות לבין שמירה על אמון המשתמשים והגנה על יוצרים. הבינה המלאכותית צפויה להמשיך לשנות את פני התחום, אך לפחות לפי ספוטיפיי, הקו האדום ברור: שקיפות, אותנטיות והוגנות.