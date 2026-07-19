סוני מפתיעה: הכלב הרובוטי נעלם מהחנויות - ועובר לאקדמיה

סוני הודיעה על שיתוף פעולה מחקרי חדש עם אוניברסיטת טוקיו ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי, במסגרתו תספק גרסאות אב-טיפוס של הכלב הרובוטי aibo - רובוט כלב חכם של סוני, שמזהה אנשים, מגיב לקול ולומד התנהגויות, כדי לדמות חיית מחמד אינטראקטיבית בבית - לשימוש אקדמי. המהלך מסמן שינוי אסטרטגי בפעילות החברה בתחום הרובוטיקה, עם דגש גובר על מחקר ופיתוח במקום שיווק מוצר לצרכנים.
במסגרת שיתוף הפעולה, החוקרים יקבלו גישה לדגמים ייעודיים של aibo שפותחו במיוחד לצרכים מחקריים, לצד כלי פיתוח מתקדמים שיאפשרו להם לבחון יכולות חדשות בתחומים כמו בינה מלאכותית, אינטראקציה אדם-מכונה ולמידת מכונה. סוני אף מתכננת להציג את הדגם המחקרי בכנס SIGGRAPH 2026 בלוס אנג'לס, אחד האירועים המרכזיים בעולם הגרפיקה הממוחשבת והטכנולוגיה האינטראקטיבית.
המהלך מגיע זמן קצר לאחר שסוני הודיעה על הפסקת מכירות דגם ה-aibo הנוכחי (ERS-1000) ביפן, עם סיום המלאי הקיים. למרות זאת, החברה הבהירה כי תמשיך לתמוך בלקוחות שרכשו את הרובוט באמצעות שירותי תחזוקה, חלקי חילוף ושירותי ענן לשמירת נתוני הרובוט. במקביל, המכירות בארצות הברית נמשכות, כאשר מחירו של aibo עומד על למעלה מ-3,000 דולר.
ברקע ההחלטה עומדת מגמה רחבה יותר של סוני לחזק את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה. מוקדם יותר השנה פרסמה Sony AI מחקר פורץ דרך בכתב העת Nature, במסגרתו הציגה את פרויקט "Ace" - רובוט אוטונומי שהצליח להתחרות ברמה גבוהה מול שחקני טניס שולחן מקצועיים, הישג יוצא דופן בעולם הרובוטיקה הפיזית.
בנוסף, סוני הודיעה לאחרונה על הקמת קרן לפיתוח הון אנושי בשיתוף אוניברסיטת טוקיו, מהלך שמדגיש אף הוא את מחויבותה לטיפוח דור חדש של חוקרים ומהנדסים בתחום.