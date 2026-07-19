סוני מפתיעה: הכלב הרובוטי נעלם מהחנויות - ועובר לאקדמיה

הכלב הרובוטי aibo ( צילום: Sony )

סוני הודיעה על שיתוף פעולה מחקרי חדש עם אוניברסיטת טוקיו ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי, במסגרתו תספק גרסאות אב-טיפוס של הכלב הרובוטי aibo - רובוט כלב חכם של סוני, שמזהה אנשים, מגיב לקול ולומד התנהגויות, כדי לדמות חיית מחמד אינטראקטיבית בבית - לשימוש אקדמי. המהלך מסמן שינוי אסטרטגי בפעילות החברה בתחום הרובוטיקה, עם דגש גובר על מחקר ופיתוח במקום שיווק מוצר לצרכנים.

במסגרת שיתוף הפעולה, החוקרים יקבלו גישה לדגמים ייעודיים של aibo שפותחו במיוחד לצרכים מחקריים, לצד כלי פיתוח מתקדמים שיאפשרו להם לבחון יכולות חדשות בתחומים כמו בינה מלאכותית, אינטראקציה אדם-מכונה ולמידת מכונה. סוני אף מתכננת להציג את הדגם המחקרי בכנס SIGGRAPH 2026 בלוס אנג'לס, אחד האירועים המרכזיים בעולם הגרפיקה הממוחשבת והטכנולוגיה האינטראקטיבית.

הכלב הרובוטי aibo ( צילום: Sony )