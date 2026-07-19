בגיל 46: בצלאל סמוטריץ' בבשורה משמחת

שמחה גדולה והתרגשות רבה במשפחתו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': חודשים ספורים בלבד לאחר שבנו, בניה סמוטריץ', נפצע באורח קשה במהלך הקרבות ברצועת עזה, חגגה המשפחה סגירת מעגל מרגשת במיוחד עם הולדת נכד חדש למשפחה.

השר סמוטריץ' שיתף הערב את עוקביו ברשתות החברתיות בתחושותיו וכתב: "בניה נפצע קשה בקרב רק לפני כמה חודשים, וברוך השם קיבלנו אותו חזרה בנס. רויטל ואני חזרנו היום למסדרונות של ביה”ח המצוין הדסה עין כרם".

אלא שהפעם, בניגוד לביקורים הקודמים והמתוחים שליוו את תקופת האשפוז והשיקום של הבן הלוחם, הסיבה להגעה לבית החולים הירושלמי הייתה משמחת לחלוטין. "הפעם הגענו בשביל לחבוק את הנכד המתוק שלנו, הבן של בניה ותמר היקרים", סיפר השר בהתרגשות.

סמוטריץ' ביקש להודות ולחזק את הזוג הצעיר שעבר תקופה מטלטלת ומורכבת מאז הפציעה בשדה הקרב ועד לרגע המאושר של ההורות: "תמר הגיבורה ובניה הגיבור, אנחנו אוהבים אתכם ושמחים איתכם מאוד!". את הפוסט המרגש חתם שר האוצר במילים: "עם ישראל חי".