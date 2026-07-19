גל חום קיצוני; איזור אחד יבער במיוחד. תחזית מזג אוויר

( linguafiqari / שאטרסטוק )

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתחממות וגל החום הקיצוני שליוו אותנו בימים האחרונים צפויים להישאר כאן לאורך רוב ימי השבוע הקרוב. השירות המטאורולוגי מפרסם את התחזית המעודכנת, המצביעה על תנאי מזג אוויר מורכבים ועומסי חום כבדים ברוב חלקי הארץ.

בימים שני, שלישי ורביעי (20.07 עד 22.07) לא צפוי שינוי משמעותי במערכת הסינופטית. מזג האוויר יהיה בהיר, חם מהרגיל לעונה ויבש באזורי ההרים ובפנים הארץ. במקביל, תושבי מישור החוף ימשיכו לסבול ממזג אוויר הביל ומעומסי לחות גבוהים במיוחד.

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ביום חמישי (23.07) המגמה תימשך ללא שינוי ניכר, וההכבדה בחום תורגש היטב בכל רחבי הארץ, דבר המצריך מהציבור להרבות בשתייה ולהימנע מחשיפה ממושכת לשמש בשעות השיא.

התפנית המיוחלת במזג האוויר צפויה להגיע רק לקראת סוף השבוע. ביום שישי (24.07) השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהיר, ותורגש ירידה בטמפרטורות, בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים, שם הן יחזרו להיות רגילות לעונה. עם זאת, במישור החוף יוסיף להיות הביל גם במהלך סוף השבוע.