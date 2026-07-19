הפריימריז בליכוד: מכה קשה להדר מוכתר

( מתוך הטוויטר של הדר מוכתר )

הטלטלה הפנימית בליכוד נמשכת, והערב מתברר מי שעשויה להיות אחת המפסידות הגדולות מהשינויים הדרמטיים שאישרה ועדת החוקה של המפלגה. במסגרת חלוקת המשבצות החדשה והסדרת הבטחות הייצוג, הוחלט להציב את משבצת ה"אישה החדשה" במקום ה-48 בלבד ברשימה המסתמנת לכנסת. על משבצת זו, המיועדת לנשים שלא כיהנו בעבר כחברות כנסת מטעם התנועה, מתמודדת באופן פעיל בשבועות האחרונים יו"ר מפלגת "צעירים בוערים" לשעבר, הדר מוכתר.

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ההחלטה להציב את המשבצת במיקום כה גבוה נחשבת למכה פוליטית קשה עבור מוכתר. המשמעות הישירה של המיקום ה-48, שאינו נחשב לריאלי בשום תרחיש או סקר, היא שסיכוייה להשתלב בצורה ריאלית ברשימת הליכוד ולהיבחר לכנסת הבאה צנחו באופן משמעותי וכמעט אפסו לחלוטין.

כזכור, ועדת החוקה אישרה שורה של מהלכים שחיזקו את כוחו של בנימין נתניהו, ובהם שבעה שריונים ב-29 המקומות הראשונים והבטחת ייצוג מוגברת לנשים בצמרת. עם זאת, מתברר כי ההבטחה לנשים שאינן חלק מהמערכת הקיימת נדחקה לסוף הרשימה, מה שמותיר את מוכתר ואת שאר המתמודדות על משבצת זו מחוץ לטווח הריאלי.