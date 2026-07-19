שביתה היסטורית: עובדים יוצאים נגד העסקת רובוטים במפעלים

אלפי עובדים מאוגדים של יונדאי מוטור בדרום קוריאה פתחו בשבוע שעבר בשביתה חלקית בת שלושה ימים, במחאה על תוכנית החברה להטמיע רובוטים דמויי אדם בקווי הייצור. מדובר בצעד חריג, שנחשב לשביתה הראשונה בתעשיית הרכב העולמית שמכוונת באופן ישיר נגד הכנסת רובוטים מתקדמים למפעלים.

השביתה התקיימה בין ה-13 ל-15 ביולי במפעלים בעיר אולסן, מרכז הייצור המרכזי של החברה. העובדים קיצרו את משמרות היום והלילה בשעתיים, מה שהוביל לפגיעה בייצור של כ-5,000 כלי רכב ולהפסדים המוערכים בכ-200 מיליארד וון (כ-134 מיליון דולר).

ברקע המאבק עומדת הכרזת יונדאי מתחילת השנה, במסגרתה הציגה החברה את רובוט ה-Atlas - פיתוח של Boston Dynamics - והודיעה על כוונתה לפרוס למעלה מ-25 אלף יחידות במפעליה ברחבי העולם, החל מ-2028. היישום הראשון צפוי להיות במפעל הרכבים החשמליים החדש של החברה בג'ורג'יה, ארה"ב.

איגוד העובדים, המייצג כ-39 אלף עובדים, הבהיר כי לא יאפשר הכנסת רובוטים לקווי הייצור ללא הסכם מסודר עם ההנהלה. לדבריהם, מדובר באיום ישיר על ביטחון תעסוקתי ועל תנאי העבודה של העובדים.

אולם המחלוקת אינה מוגבלת רק לנושא האוטומציה. המשא ומתן בין הצדדים, שנמשך כבר מאז חודש מאי וכלל 15 סבבים, כולל גם דרישות להעלאת שכר חודשית של כ-149,600 וון, בונוסים מוגדלים, הארכת גיל הפרישה ל-65, וכן דרישה חריגה להעניק לעובדים זכות וטו על הכנסת רובוטים דמויי אדם למפעלים.

הנהלת יונדאי הציעה מנגד חבילת פשרה הכוללת תוספת שכר נמוכה יותר, בונוסים והטבות נוספות, אך ההצעה נדחתה. בסוף יוני הצביעו העובדים ברוב של 86% בעד אישור שביתה.

כעת, עם החרפת הצעדים הארגוניים, הודיע האיגוד על סבב שביתות נוסף שיכלול הפסקות עבודה של ארבע שעות ביום בין ה-20 ל-22 ביולי, והזהיר כי צעדים חריפים יותר עומדים על הפרק אם לא תושג התקדמות.

מומחים בתחום מציינים כי מדובר ברגע מכונן ביחסי העבודה בעידן הבינה המלאכותית והאוטומציה. "זו עשויה להיות נקודת מפנה שתשפיע על תעשיות רבות בעולם", אמר הכלכלן קרל בנדיקט פריי מאוניברסיטת אוקספורד.