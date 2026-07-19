סקר מנדטים: נתניהו ואיזנקוט נחלשים, טרופר והנדל עוברים

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר המנדטים הראשון של השבוע שפורסם היום (ראשון) בכאן חדשות מצביע על היחלשות של הליכוד ושל מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט. לראשונה בסקר של כאן חדשות, המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה.

על פי הסקר, מפלגת ישר! היא הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, לאחר שאיבדה שני מנדטים. הליכוד נחלש גם הוא בשני מנדטים וזוכה ל־21.

נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 15 מנדטים, עוצמה יהודית זוכה ל־10, והדמוקרטים וישראל ביתנו מקבלות תשעה מנדטים כל אחת.

ש"ס ויהדות התורה זוכות בשמונה מנדטים כל אחת. הציונות הדתית מקבלת ארבעה מנדטים, וכך גם המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, שעוברת לראשונה את אחוז החסימה בסקר כאן חדשות.

חד"ש־תע"ל ורע"ם מקבלות חמישה מנדטים כל אחת. האיחוד של כחול לבן ודדי שמחי אינו עובר את אחוז החסימה, וכך גם בל"ד.

חילי טרופר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בחלוקה לגושים, גוש נתניהו נחלש במנדט. גוש איזנקוט מגיע ל־59 מנדטים, כולל מפלגתם של טרופר והנדל וללא המפלגות הערביות.

למרות היחלשות הליכוד, בנימין נתניהו חוזר להוביל על גדי איזנקוט בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. נתניהו מקבל 36 אחוזי תמיכה, לעומת 35 אחוזים לאיזנקוט.

הסקר בחן גם את עמדות הציבור בנוגע להתנהלות הממשלה והאופוזיציה. 64 אחוזים מהנשאלים העניקו לממשלה ציון לא טוב על ניהול המלחמה.

עוד באותו נושא לא נשאר חייב: נתניהו במתקפה חריפה על ממדאני יאיר אמר

גם האופוזיציה זוכה לביקורת חריפה מצד תומכיה: 80 אחוזים ממצביעי האופוזיציה העניקו ציון לא טוב לאופוזיציה היוצאת.

מפת המנדטים המלאה: ישר! 22, הליכוד 21, ביחד 15, עוצמה יהודית 10, הדמוקרטים 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש־תע"ל 5, רע"ם 5, הציונות הדתית 4 ומפלגת טרופר והנדל 4.