מלחמה בצמרת המשטרה: המפכ"ל פוצץ את ההסכמות עם בן גביר

המפכ"ל חזר בו לקראת סוף השבוע שעבר מהסכמות שכמעט גובשו סופית בינו לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנוגע לסבב מינויי ניצבים במשטרה. כך פרסם לראשונה משה שטיינמץ במהדורת החדשות של i24NEWS.

בעקבות פיזור הכנסת ביום חמישי, ההערכה היא שסבב מינויי הניצבים לא יתקיים במשך כחצי שנה לפחות, עד לאחר הבחירות. משמעות העיכוב היא שמספר תפקידים מרכזיים בצמרת המשטרה צפויים להישאר ללא מינוי קבוע.

על פי הפרסום, סגן המפכ"ל צפוי לפרוש בעוד כחודשיים, וכך גם ראש אגף התכנון. ראש אגף משאבי אנוש, ניצב אלונה שושן, אינה ממלאת את תפקידה בעקבות החקירה המתנהלת נגדה, וגם תפקיד ראש חטיבת הדוברות אינו מאויש.

בין השר למפכ"ל כבר הושגו הסכמות על שלושה מינויים בכירים. מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, היה אמור להתמנות לסגן המפכ"ל.

תת־ניצב מירב וגנר נבחרה לתפקיד ראש אגף התכנון, ותת־ניצב מירית מזרחי מאגף משאבי אנוש הייתה צפויה להחליף את ניצב אלונה שושן.

אלא שהמפכ"ל חזר בו מההסכמות, וסבב המינויים לא יצא לפועל. לפי הדיווח, להחלטה צפויות להיות השלכות גם על מינויים בדרגות נמוכות יותר, התלויים בהשלמת השינויים בצמרת הארגון.

בקרב קצינים במשטרה נשמעת ביקורת על התנהלות המפכ"ל. קצינים בארגון אמרו לשטיינמץ: "הוא פחד לקבל החלטה, ובגלל זה הארגון תקוע לתקופה ארוכה".

לפי הפרסום, לא מדובר רק בעיכוב של שלושת המינויים שכבר סוכמו, אלא בהקפאת סבב רחב יותר בתקופה שבה כמה תפקידים מרכזיים במשטרה אינם מאוישים או צפויים להתפנות בתוך זמן קצר.

אם לא יחודשו ההסכמות בתקופת הבחירות, ההחלטות על המינויים בצמרת המשטרה צפויות להידחות עד לאחר הקמת הממשלה הבאה.