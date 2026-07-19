הרב לנדו משתלח בציבור הסרוג: "לא פחות רשעים"

הרב דב לנדו ( צילום: Shlomi Cohen/Flash90 )

מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, תקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי במהלך פגישה עם ראש ישיבת מיר, ומשגיח הישיבה, שהגיעו להודות לו על מסעו בארצות הברית למען עולם התורה.

במהלך השיחה השתלח בחריפות הרב לנדו בציבור הדתי ואמר: "הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים... והחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם". "מסיתים לרצח" הרב לנדו המשיך במתקפה וטען כי הציבור הדתי-לאומי תומך, לדבריו, במלחמות שאינן נועדו להצלת חיים. "אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים אנשים – גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה".

הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג - צילום: בקודש פנימה הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג | צילום: צילום: בקודש פנימה 10 10 0:00 / 0:56

בהמשך הוסיף כי לדבריו: "אין להם שיטה בכלל", וטען כי הם פועלים מתוך תפיסה שלפיה המדינה היא ערך עליון.

"נתפלל שהכול יעבור"

לקראת סיום השיחה נשאל הרב לנדו כיצד יש להתפלל בתקופה הנוכחית, והשיב: "שהשם יעזור שיהיה טוב. אנחנו לא ניתן לו עצות... נתפלל לקדוש ברוך הוא שהכול יעבור כחלום, יעוף כרוח נושבת וכענן כלה."