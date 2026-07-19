הרב לנדו משתלח בציבור הסרוג: "לא פחות רשעים"

מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, תקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי במהלך פגישה עם ראש ישיבת מיר, ומשגיח הישיבה, שהגיעו להודות לו על מסעו בארצות הברית למען עולם התורה.
במהלך השיחה השתלח בחריפות הרב לנדו בציבור הדתי ואמר: "הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים... והחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם".
"מסיתים לרצח"
הרב לנדו המשיך במתקפה וטען כי הציבור הדתי-לאומי תומך, לדבריו, במלחמות שאינן נועדו להצלת חיים.
"אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים אנשים – גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה".
בהמשך הוסיף כי לדבריו: "אין להם שיטה בכלל", וטען כי הם פועלים מתוך תפיסה שלפיה המדינה היא ערך עליון.
"נתפלל שהכול יעבור"
לקראת סיום השיחה נשאל הרב לנדו כיצד יש להתפלל בתקופה הנוכחית, והשיב: "שהשם יעזור שיהיה טוב. אנחנו לא ניתן לו עצות... נתפלל לקדוש ברוך הוא שהכול יעבור כחלום, יעוף כרוח נושבת וכענן כלה."
אבל חברי הכנסת החרדים לא היססו לתמוך במלחמות האלה ובגיוס מילואים בפעם החמישית והשישית, אז לשיטתו השלוחים שלו סתם עושים מעשי רצח בשביל הכיף?