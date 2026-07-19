סוף עידן: המכונית שמסמנת את הפרידה הגדולה של בוגאטי

הצוות של בוגאטי לצד המכונית לאחר השלמת הייצור ( צילום: בוגאטי )

בוגאטי השלימה במפעל שלה במולסהיים שבצרפת את ייצורה של ה-W16 מיסטרל האחרונה, ובכך סגרה באופן רשמי את אחד הפרקים המזוהים ביותר עם יצרנית מכוניות-העל: תקופת מנוע ה-W16. המכונית האחרונה בסדרה היא מספר 99 בלבד, וכל אחת ממכוניות המיסטרל נבנתה והותאמה במיוחד עבור בעליה.

הדגם האחרון, שזכה לכינוי "האחרונה מסוגה", נצבע בשילוב דו-גוני של גוני Pearl ו-Sparkle. תא הנוסעים עוצב בגוני Magnolia ובסיבי פחמן אפורים בגימור מט. משענות הראש נושאות את חתימתו הרקומה של מייסד החברה אטורה בוגאטי, בעוד החתימה מופיעה גם על ספי הדלתות העשויים אלומיניום ועל החלק הפנימי של מכסה המנוע.

המיסטרל ( צילום: בוגאטי )

המיסטרל ( צילום: בוגאטי )

אחד הפרטים יוצאי הדופן ביותר נמצא דווקא על ידית ההילוכים. במקום פסלון "הפיל הרוקד", המזוהה עם מורשתה של משפחת בוגאטי, ביקש הלקוח להציב ראש של בז. הבחירה נועדה לבטא את חשיבותו התרבותית של הבז באזור מגוריו של בעל המכונית במזרח התיכון. דמות נוספת של בז נרקמה על לוחות הדלתות בגוון אנתרציט. ההתאמה האישית בוצעה בשיתוף מחלקת Sur Mesure של בוגאטי והסוכנות של החברה בריאד. פריט ייחודי נוסף הוא לוח קריסטל במשענת היד, שנוצר בשיתוף יצרנית הקריסטל הצרפתית לליק. הלוח נושא את השם "Spirit of the Wind", רוחה של הרוח, ומתייחס הן לשמה של המיסטרל והן לקשר ההיסטורי בין אטורה בוגאטי לבין אמן הזכוכית רנה לליק. בתוך המכונית הותקן גם לוח הקדשה הנושא את המילים "האחרונה מסוגה" לצד צללית הדגם.

המיסטרל ( צילום: בוגאטי )

דיפונים מצויירים ( צילום: בוגאטי )

המיסטרל מצוידת במנוע W16 בנפח 8.0 ליטרים, עם ארבעה מגדשי טורבו והספק של כ-1,600 כוחות סוס. המנוע הופיע לראשונה בתקופה המודרנית בבוגאטי ויירון, שהושקה עם 1,001 כוחות סוס, ובהמשך הניע את דגמי שירון ונגזרותיהם.

בנובמבר 2024 קבעה גרסה מיוחדת של המיסטרל שיא עולמי למכונית סדרתית פתוחה, לאחר שנהג המבחן של בוגאטי, אנדי וולאס, הגיע למהירות של 453.91 קמ"ש במסלול הניסויים פפנבורג שבגרמניה. המכונית שוברת השיאים נמסרה לבעליה במהלך סוף השבוע של מרוץ הפורמולה 1 בסילברסטון בשנת 2026.

המיסטרל במבט מלמעלה ( צילום: בוגאטי )

בוגאטי הציגה את המיסטרל לראשונה בשנת 2022 והודיעה כי תייצר רק 99 יחידות, במחיר התחלתי של חמישה מיליון אירו לפני מסים והתאמות אישיות. כל המכוניות נמכרו עוד לפני תחילת המסירות. מחירה המדויק של המכונית האחרונה לא נחשף, אך בשל ההתאמות המיוחדות והחשיבות ההיסטורית שלה, ההערכות הן שמחירה גבוה משמעותית ממחיר הבסיס.

סיום ייצור המיסטרל מסמן גם את המעבר לעידן הבא של בוגאטי. הדגם החדש של החברה, טורביון, יונע באמצעות מנוע V16 אטמוספרי בנפח 8.3 ליטרים, המשולב בשלושה מנועים חשמליים. המערכת החדשה צפויה לספק כ-1,800 כוחות סוס ולהחליף את מנוע ה-W16 שליווה את בוגאטי במשך כשני עשורים.