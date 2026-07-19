חייל צבא סוריה בשיחה עם סרוגים: "נרמוס אתכם"

השיחה עם החייל בצבא סוריה ( צילום: משה אריה )

בארה"ב עוצמים עיניים וממשיכים לחפש קבלני ביצוע ערבים שישמרו עלינו. בשבוע שעבר זרק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פצצה מדינית כשהתייחס להסכם עם איראן ולמצב בלבנון. טראמפ סיפר לכתבים כי הוא הציע לישראל "לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה", והוסיף שהוא חושב שהם יעשו את זה טוב יותר.

טראמפ ואחמד א-שרע ( שאטרסטוק )

אנחנו כמובן בטוחים שטראמפ הנחה את נשיא סוריה אל-ג'ולאני לעשות הכל כדי לטפל בחיזבאללה, אבל ההצהרות האלה לחוד והמציאות בשטח לחוד. בשביל להבין מי באמת שולט היום בצד השני של הגדר הסורית, לא צריך דו"חות מודיעין מסובכים ותיאוריות של אולפנים. קיימתי הערב (יום א) שיחת לייב ישירה עם חייל מהמורדים של אבו מוחמד אל-ג'ולאני (אחמד א-שרע), והדברים ששמעתי ממנו מביאים את המציאות היבשה מילה במילה בלי פילטרים ובלי סיפורים. השיחה הזו התחילה כמו עוד שיחה ברשת, אבל מהר מאוד היא הפכה לעדות חיה על מה שבאמת חושבים עלינו פעילי המשטר החדש בסוריה. החייל, שהיה רעול פנים ולבש מדים צבאיים, לא ניסה להסתיר את האידאולוגיה שלו או את התוכניות של הארגון אליו הוא משתייך.

השיחה המלאה - צילום: משה אריה השיחה המלאה | צילום: צילום: משה אריה 10 10 0:00 / 0:46

התמלול המלא ביני לבין החייל הסורי:

"אני... אני ישראלי. מאיפה אתה? סוריה? אתה סורי?"

החייל: "כן, סורי."

"אה, השם ישמור אותך, בחיי שאתה מאיר את המקום."

החייל: "אתה ישראלי?"

"אני שגר במדינת ישראל. מה דעתך על מדינת ישראל? אתה סורי מצבא אל-ג'ולאני?"

החייל: "כן, ג'ולאני. זה שירמוס את ישראל. "אלוהים נדיב, אלוהים נדיב אם ירצה השם. כמו שניצחנו את היהודים שהיו לפניכם, הוא ייתן לנו ניצחון עליכם, אם ירצה השם."

"איך תנצחו אותנו? אנחנו העם הכי חזק במזרח התיכון."

החייל: "אתם העם הכי חזק, אבל הכוח שלנו הוא מאלוהים.

מחבלי חמאס ( (צילום: עלי חסן / פלאש90) )

אל-קעידה נשאר אל-קעידה

בואו נעצור רגע ונסתכל על הדברים בעינים מזרח תיכוניות לא מערביות. חילופי השלטון בסוריה הפיחו אולי רוח חדשה ושינו את השמות, אבל פנאטיות דתית לא נעלמת ביום אחד. אל-קעידה נשאר אל-קעידה, גם אם הוא מחליף מדים או נלחם כרגע באויבים אחרים שלנו כמו חיזבאללה. הציטוטים של החייל הזה, שמדבר על "לרמוס את ישראל", נשמעים בדיוק כמו הרטוריקה של מחבלי חמאס בעזה לפני שפתחו עלינו במלחמה.

חשוב לזכור עם מי יש לנו עסק: מנהיג המשטר הזה, אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני), צמח עמוק בתוך הג'יהאד העולמי. מדובר במי שהיה בן טיפוחיו של אל-בגדאדי (מנהיג דאעש), ובהמשך נשבע אמונים באופן רשמי ליורשו של בן לאדן באל-קעידה העולמית, איימן א-זוואהירי. גם אם הארגון שלו נלחם בהמשך מלחמת חורמה בדאעש ואכף את חוקי השריעה האסלאמית בצורה פחות פומבית ואכזרית מהם, המטרה הסופית שלהם נגדנו לא השתנתה במילימטר.

הטעות הכי גדולה של מקבלי ההחלטות ושל הציבור בישראל לאורך השנים הייתה לעצום עיניים ולסמוך על "קונספציות" או על הבטחות של גורמים בינלאומיים שהאויב מורתע או עסוק בצרות אחרות. מי שאומר בערבית שהוא רוצה להשמיד אותנו – מתכוון לכל מילה, בלי שום פלפולים ופרשנויות של אקדמיה. בין צבא אל-ג'ולאני לבין מחבלי חמאס אין שום הבדל מהותי במטרה הסופית. כולם מחזיקים באותה אידאולוגיה קיצונית, וכולם רואים בנו אויב שיש להשמיד.

אבו באכר אל-בגדדי ( (צילום: מתוך טוויטר) )

אין מתנות חינם במזרח התיכון

כשנשיא ארה"ב מציע שסוריה תטפל בחיזבאללה, הוא מסתכל על המזרח התיכון דרך משקפיים של פוליטיקה בינלאומית ומפות מוושינגטון. אבל השיחה הפשוטה הזו עם החייל בשטח מוכיחה שוב שמי שחושב שכוחות אל-ג'ולאני יהיו קבלן הביצוע של ישראל או של המערב בצפון, פשוט חי באשליה מסוכנת ביותר. הם לא אנשי שלום, אין שום סיכוי לעשות איתם שלום, והם בעצמם אומרים את זה בלי פילטרים.

מדינת ישראל חייבת להתעורר ולהבין שיש לנו אויב קיצוני ורצחני ממש מתחת לגדר הצפונית. הדיון על ביטחון גבול הצפון לא יכול להסתמך על תקוות או על הסכמים שנחתמים בשוויץ. עלינו להסתכל על העובדות היבשות בעיניים, להקשיב למה שהאויב אומר בקולו, ולהבין שאיש לא יגן עלינו מלבדנו. סוף מעשה במחשבה תחילה.