שפתיים כתומות ושאגה מפתיעה: מין חדש התגלה בלב אפריקה

הקוף שהתגלה ( צילום: Daniel Rosengren )

מין חדש של קוף בעל כתם כתום-קרמי בולט סביב פיו התגלה ביערות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המין קיבל את השם המדעי Colobus congoensis, ובפי בני קהילות מקומיות הוא מוכר בשם "ליקוולי". הממצאים פורסמו ב-15 ביולי 2026 בכתב העת המדעי PLOS One, לאחר יותר מעשור של מחקר ותיעוד.

הסיפור החל בשנת 2008, כאשר אנשי שימור טבע צילמו תמונה חלקית ומטושטשת של קוף בלתי מוכר באזור שבו הוקם בהמשך הפארק הלאומי לומאמי. רק כעבור כעשר שנים הצליחה משלחת מחקר לאתר אותו מחדש ולצלם אותו במספר מקומות. בין השנים 2018 ל-2022 תיעדו החוקרים 114 מפגשים עם הקופים. הליקוולי מתאפיין בפרווה שחורה כמעט לחלוטין, בכתם בהיר סביב הפה, האף והשפתיים ובכתם לבן בחלקו האחורי של הגוף. הוא קטן יחסית לבני מינו- קופי הקולובוס, חי בעיקר בצמרות עצים ונצפה בדרך כלל בקבוצות קטנות של כשישה פרטים, אם כי תועדו גם קבוצות שמנו עד 20 קופים. החוקרים גילו כי הוא משמיע רצף אופייני של נחירות ושאגות עמוקות.

הקוף שהתגלה ( צילום: Daniel Rosengren )

הקוף שהתגלה ( צילום: Bravo Bofenda )

בדיקות גנטיות הראו כי קרובו החי הקרוב ביותר הוא הקולובוס השחור, אף ששני המינים חיים במרחק של יותר מ-1,200 קילומטרים זה מזה.

איזור המחיה הידוע של הקוף משתרע על כ-1,700 קילומטרים רבועים בלבד, בעיקר ביערות גבוהים וצפופים על אדמות חרסית באזור נהר לומאמי. מתוך 52 יישובים שנבדקו סביב אזור המחיה שלו, תושבים בשמונה בלבד הכירו אותו וידעו לתארו במדויק. הדבר ממחיש עד כמה המין חשאי ונדיר גם בעיני בני האדם החיים בקרבתו.

החוקרים מציעים לסווג את Colobus congoensis כמין בסכנת הכחדה. בין 2015 ל-2023 נוספו לפחות 15 כפרים בתוך תחום תפוצתו או בסמוך אליו, והמשך כריתת היערות, הרחבת החקלאות והציד עלולים לצמצם עוד יותר את אוכלוסייתו. לדברי החוקרים, ההגנה על הפארק הלאומי לומאמי ושיתוף הקהילות המקומיות הם התנאים המרכזיים להישרדותו.

זוהי רק הפעם החמישית ב-75 השנים האחרונות שבה מתואר למדע מין חדש של קוף אפריקני. התגלית מעידה כי גם כיום מסתתרים באגן קונגו, יער הגשם הטרופי השני בגודלו בעולם, בעלי חיים שמדע האדם עדיין אינו מכיר.