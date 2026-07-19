לא נשאר חייב: נתניהו במתקפה חריפה על ממדאני

ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה לדבריו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שתקף את נתניהו בחריפות בראיון שקיים לפני ימים בודדים. ממדאני הודיע כי הוא בוחן באופן מעמיק את האפשרות לעצור את ראש הממשלה נתניהו, במידה ויגיע לביקור בעצרת האו"ם הממוקמת בניו יורק.

ראש הממשלה הגיב לדברים לפני זמן קצר, בפוסט שפורסם ברשתות החברתיות, ויצא בתוקף נגד דבריו של ממדאני.

מטעם ראש הממשלה פורסמו הדברים הבאים, שיצאו בתוקף נגד טענותיו של ממדאני, כי "ראש הממשלה נתניהו הוא פושע מלחמה, שיש נגדו צווים בינלאומיים שנקבעו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי'

נתניהו תקף את דבריו של ממדני והודיע כך: "בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא 'בית דין קנגורו' שאין לו סמכות על אמריקאים או ישראלים. צו המעצר חסר השחר שלו נגד ראש הממשלה נתניהו ניתן על ידי התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי המוכתם, קרים חאן, כמה ימים לפני שהאשמות בפגיעה מינית נגדו הפכו לידועות לציבור. זה היה ניסיון ברור מצד חאן להסיט את תשומת הלב הציבורית ולחפש הגנה מפני ביקורת.".

ראש הממשלה הוסיף ותיאר: "תחת הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו, ישראל נקטה צעדים חסרי תקדים בזמן מלחמה כדי למזער נזק לאזרחים תוך התמודדות עם חמאס, ארגון טרור ג'נוסיידלי המשתמש בפלסטינים כמגנים אנושיים ומכוון בכוונה לאזרחים ישראלים תמימים.".

ולאחר מכן תקף את ממדאני עצמו, והציע לראש העיר להתעסק בנזק שגרם לדבריי ראש הממשלה לעיר ניו יורק: "במקום לתמוך בהתנהגות הפלילית של חאן, מר ממדאני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק.".

"בדומה לקרים חאן, ממדאני נראה להוט להסיט את תשומת הלב הציבורית משגיונותיו ולהתקיף את מנהיג המדינה היהודית ואת הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".