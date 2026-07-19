12 שנים אחרי: משפחת גולדין קיימה אזכרה ראשונה ליד קברו של הדר

כ-100 בני אדם השתתפו היום (ראשון) בבית העלמין בכפר סבא באזכרתו ה-12 של סגן הדר גולדין הי"ד. זו הייתה האזכרה הראשונה שמתקיימת לאחר שהדר הושב לקבורה בישראל, לאחר שנים ארוכות שבהן נאבקה משפחתו להשבתו.

בין המשתתפים היו בני משפחת גולדין, השר אופיר סופר, תא"ל אבינועם אמונה, הזמר עידן עמדי, חברים, לוחמים ובני משפחה.

"12 שנים לא כרענו ברך"

אביו של הדר, שמחה גולדין, התייחס למאבק הממושך להשבת בנו ואמר כי במשך כל השנים המשפחה לא ויתרה.

"12 השנים האלה לא כרענו ברך. לא בפני פוליטיקאים, לא בפני ביטחוניסטים ולא בפני מקבלי החלטות. האמנו בערכים שצה"ל נולד איתם, להשיב את החיילים משדה הקרב".

לדבריו, השבתו של הדר לקבורה צבאית היא תוצאה של דבקות במטרה ושל לוחמים שלא ויתרו על המשימה.

"החזרה שלך נותנת אור ותקווה"

אחותו של הדר, איילת גולדין, סיפרה בהתרגשות על השנה הראשונה שבה המשפחה מתייחדת עם קברו: "בחצי השנה האחרונה, מאז שחזרת, אני פוגשת אנשים שמספרים כמה אור ותקווה החזרה שלך נותנת להם. מדהים לראות בכמה אנשים אתה נוגע גם היום".

אחותו סיפרה בקול משתנק מדמעות על הרגע שבו החזירו את גופתו של הדר.

"בדרך משורה שליווינו אותך - סוף סוף זה אתה באמת. אני לא עזבתי אותך לרגע אני ישבתי צמודה צמודה אליך וביקשתי כל כך הרבה: על בריאות של ההורים, על המשפחה, שנהיה שמחים ולוויתי אותך צמוד צמוד"

בסיום דבריה הקריאה קטע שכתב הדר לחייליו: "אני מאמין באריות. תשאג אל מול הפחד, תתעקש מול כל אתגר ומשבר, תגן ותשמור על חבריך במסירות", ואמרה שזה המסר שממשיך להוביל אותה עד היום.

עידן עמדי: "עשיתם את זה כולכם"

גם הזמר עידן עמדי, שמלווה את המשפחה במשך שנים, נשא דברים מרגשים.

"לאורך השנים נפגשנו עשרות ואולי מאות פעמים, אבל זו הפעם הראשונה שאני שומע את שמחה חנוק מדמעות", אמר.

עמדי הודה לכל מי שלקח חלק במאמץ להשבתו של הדר ואמר: "עשיתם את זה כולכם".

בסיום הטקס ביצע את שירו "נגמר" לזכרו של הדר הי"ד.