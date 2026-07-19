אופטימיות בארה"ב: מתקדמים לשלום בין ישראל ולבנון

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, קיים פגישה של כשעה עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, שהגיע לביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן בתפקידו כנשיא. בעקבות השיחה שיבח רוביו את "מוכנותה של לבנון לנוע לעבר דרך השלום" ושידר אופטימיות רבה לגבי המשא ומתן בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית.

מדובר בביקור רשמי ראשון של נשיא לבנוני בארצות הברית במשך מזה יותר מעשור, ולצעד שבארה"ב מתארים כבעל משמעותית רבת להתקדמות המגעים המשולשים.

רוביו הודיע כי ארה"ב מחויבת עמוקות לתהליך השיחות המשולש בין הצדדים, וכי ארה"ב תערוב ותסייע בהוצאה לפעול של הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון, כאשר הפרטים ילובנו סופית.

רוביו הביע אופטימיות רבה ביחס לתהליך ועל פי הודעתו, ניהל שיחה מעמיקה עם הנשיא עאון על דרכי מימוש ההסכם והפוטנציאל המהפכני ליציבות ביחסים בין המדינות תחת המסגרת המשולשת.

הנשיא עאון מצידו הפציר באמריקאים לתמוך בלבנון ובצבא הלבנוני באופן עמוק יותר מבעבר, כחלק מהסיוע במימוש פרטי ההסכם, אשר דורש מצבא לבנון לקחת אחריות ישירה על שטחי פיילוט בדרום לבנון, בהם יוכיח את יכולתו ומוכנותו להתמודד עם חיזבאללה.

עאון הוסיף והסביר כי על מנת להמשיך ולקדם את ההסכם, על ישראל לסגת משטחי אזור הפיילוט שהוסכם, ולאפשר את תחילת המהלך.

לבסוף, בעקיצה ישירה לאיראנים, הבהיר עאון כי לבנון איננה צד לאף "הסכם גג" שיחתם מעל ראשה וכי תתנהל כמדינה עצמאית במרחב ולא תקבל תכתיבים מחוץ.