אהרן ברק: "הבעיות עם חוק הגיוס לא התחילו בגלל החרדים"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרן ברק, נפגש עם הרב עידו ובר-ארליך ושוחח עמו על סוגיות משפטיות ואקטואליות רגישות. במהלך המפגש התייחס ברק למשבר הגיוס, למעצרי בחורי הישיבות, לטעויות בקריירה שלו וכן למשפט נתניהו.

"חוק טל היה תכלית ראויה ותואם את ערכי המדינה"

השיחה נפתחה בסוגיית מעמד בני הישיבות והמתיחות הגוברת סביב גיוס החרדים. הרב ובר-ארליך שאל את נשיא העליון לשעבר על החוק הקובע כי לימוד תורה הוא ערך עליון בעם ישראל, וברק השיב על כך בקצרות: "כן. אין בעיה".

בהמשך, העלה הרב ובר את סוגיית מעצריהם של בחורי הישיבות בתקופה האחרונה וברק אמר: "באמת מסכנים החרדים האלה. בחור ישיבה, שהוא הולך ברחוב, פתאום עוצרים אותו".

עוד דיברנשיא בית המשפט העליון לשעבר על חוק טל שהסדיר את הנושא בעבר: "דווקא שם, כשהיה חוק טל, אז אני אמרתי שהוא תכלית ראויה ותואם את ערכיה של מדינת ישראל".

"לא ביטלנו את החוק, הצבא לא היה מוכן לשלוט בזה"

כאשר נשאל פרופ' ברק מדוע חוק טל בוטל בסופו של דבר, הוא ביקש להעמיד את הדברים על דיוקם והבהיר כי האחריות לקריסת המתווה אינה מוטלת על הציבור החרדי, אלא על המערכת הצבאית: "לא ביטלנו אותו. אני לא ביטלתי אותו. אני דחיתי את העתירה. משום שהצבא לא היה מוכן לשלוט בזה. ולכן כל הסידורים שהיו בחוק טל לא התממשו".

הרב ובר ביקש לחדד את הנקודה ושאל האם משמעות הדברים היא שהחוק לא התבטל באשמת החרדים ואם משם למעשה החלו הבעיות הנוכחיות, וברק אישר זאת בקביעה: "משם התחילו".

"נתתי 34 אלף פסק דין, בוודאי שיש טעויות"

חלק אחר של השיחה הוקדש למבט לאחור על הקריירה המשפטית ארוכת השנים של נשיא העליון לשעבר. כאשר נשאל ברק האם ישנן פסיקות שנתן לאורך השנים ועליהן הוא מתחרט כיום, השיב מיד: "בטח".

הרב ובר ביקש לקבל דוגמה לפסיקה כזו או לדעת האם הטעויות נגעו גם לענייני יהדות, אך ברק סירב לפרט תיקים ספציפיים והסביר: "וכי אדם לא יטעה? צריך לבד לדעת שטעיתי. לא צריך לשמוע את זה".

עם זאת, ברק ביקש להציג את הפרופורציה הכמותית של עבודתו השיפוטית: "אתה יודע כמה פסקי דין נתתי בחיי? שלושים וארבע אלף. קטנים כגדולים. בוודאי שיש טעויות".

על משפט נתניהו: "התביעה צריכה להתחשב בדברי השופטים"

לסיום, נשאל פרופ' ברק על התפתחויות האחרונות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וליתר דיוק על האמירות המיוחסות לשופטי ההרכב בנוגע לקשיים בעיגון סעיף השוחד בתיק 4000.

ברק הבהיר תחילה כי אינו מעורב בפרטי הראיות: "אני לא יודע, אני לא מכיר. אם הם אמרו את זה, הם יודעים על מה הם מסתמכים".

יחד עם זאת, כאשר נשאל האם על הפרקליטות לקבל את עמדת השופטים בנושא, חתם ברק את דבריו באמירה ברורה לגבי חובתה של התביעה: "השופטים לא אמורים לומר את זה, והתביעה צריכה להתחשב בזה. כן, צריכה להתחשב בזה".