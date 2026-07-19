הרמטכ"ל על איראן: צה"ל ערוך לחזרה מיידית ללחימה

הרמטכ"ל אייל זמיר ( דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, התייחס היום (ראשון) לירי לעבר אזור עקבה ולהתפתחויות באיראן, והבהיר כי צה"ל ערוך לחזרה מיידית ללחימה ולתגובה עוצמתית נגד כל מי שיפגע בישראל.

"לצד הלחימה המתמשכת נגד הטרור ביו"ש, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה", אמר זמיר. לדבריו, צה"ל עקב אחר הירי לאזור עקבה ומערך ההגנה האווירית נמצא בכוננות להגנה על אזרחי ישראל. "אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו", הוסיף הרמטכ"ל. הדברים נאמרו במהלך הערכת מצב שקיים זמיר באוגדת יהודה ושומרון. בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט; ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם; מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת־אלוף קובי הלר; ומפקדי החטיבות המרחביות בגזרה.

הרמטכ”ל למפקדים ביהודה ושומרון - צילום: דובר צה'ל הרמטכ”ל למפקדים ביהודה ושומרון | צילום: צילום: דובר צה'ל 10 10 0:00 / 0:11

במהלך הביקור הוצגה לרמטכ"ל תמונת המצב המבצעית ביהודה ושומרון, לצד מאמצי סיכול הטרור, פעילות הכוחות והיערכותם להמשך המשימות. זמיר שוחח עם מפקדי החטיבות על האתגרים בגזרה ועל המוכנות ללחימה במספר זירות.

הרמטכ"ל הביע את הערכתו לכוחות הפועלים בגזרה ואמר כי פעילותם הביאה להישגים משמעותיים. לדבריו, היקף אירועי הטרור ביהודה ושומרון הוא מהנמוכים שנרשמו בשנים האחרונות.

זמיר התייחס גם לפשיעה הלאומנית והבהיר כי היא פוגעת הן בביטחון והן בהתיישבות. לדבריו, צה"ל ימשיך לפעול עם שב"כ והמשטרה כדי למגר את התופעה.

לסיום הדגיש הרמטכ"ל כי למרות המוכנות ללחימה רב־זירתית, יהודה ושומרון נותרת זירה קבועה במיקוד. הוא הנחה את המפקדים לשמור על מוכנות גבוהה לתגובה מהירה לאירועים מתפרצים ולהמשיך לפעול לשמירת הביטחון והיציבות באזור.