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חדשות המגזר

הרב זרביב: חרשנו את עזה כדי להקים מחדש את גוש קטיף

הדיין הרב אברהם זרביב קיבל את אות "יקיר גוש קטיף" במוזיאון גוש קטיף בירושלים. במהלך הביקור אמר כי "גוש קטיף הוא השלב הקרוב ביותר של ההתיישבות", והביע תקווה לשוב ולהקים בו יישובים.

19:10
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הרב אברהם זרביב בביקור במוזיאון גוש קטיף (ללא)

הדיין וגיבור ישראל, הרב אברהם זרביב, ביקר היום (ראשון) במוזיאון גוש קטיף בירושלים, לרגל ציון 21 שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. במהלך הביקור הוענק לו אות "יקיר גוש קטיף", כהוקרה על פעילותו ותרומתו.

בסיום הסיור נשא הרב זרביב דברים נרגשים, שבהם התייחס לגעגוע לגוש קטיף ולתקווה לשוב ולהתיישב בו.

חוזרים לגוש קטיף

בביקורו הרב אמר: "יש דברים שנשכחים, אבל דבר שהוא חי ופועם לא נשכח. זוכרים את ירושלים וזוכרים את גוש קטיף. לכן אנחנו חוזרים לירושלים וחוזרים לגוש קטיף".

הרב זרביב הזכיר את פעילותו ברצועת עזה בעבר ואמר כי הכוחות שפעלו במקום הכינו את הקרקע להקמת היישובים.

הרב זרביב: חרשנו את עזה, הכשרנו אותה והכנו את היסודות
הרב זרביב: חרשנו את עזה, הכשרנו אותה והכנו את היסודות| צילום: צילום: ללא

"חרשנו את עזה, הכשרנו אותה והכנו את היסודות להקמת יישובים יפים ומפוארים, ישיבות, אולפנות, הרבה תורה, הרבה חקלאות והרבה ביסוס בארץ".

עוד הוסיף כי הוא מאמין שגוש קטיף הוא "השלב הקרוב ביותר של ההתיישבות", והביע תקווה כי בעתיד יוקמו במקום מחדש יישובים יהודיים.

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