הרב זרביב: חרשנו את עזה כדי להקים מחדש את גוש קטיף

הדיין וגיבור ישראל, הרב אברהם זרביב, ביקר היום (ראשון) במוזיאון גוש קטיף בירושלים, לרגל ציון 21 שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. במהלך הביקור הוענק לו אות "יקיר גוש קטיף", כהוקרה על פעילותו ותרומתו.

בסיום הסיור נשא הרב זרביב דברים נרגשים, שבהם התייחס לגעגוע לגוש קטיף ולתקווה לשוב ולהתיישב בו.

חוזרים לגוש קטיף

בביקורו הרב אמר: "יש דברים שנשכחים, אבל דבר שהוא חי ופועם לא נשכח. זוכרים את ירושלים וזוכרים את גוש קטיף. לכן אנחנו חוזרים לירושלים וחוזרים לגוש קטיף".

הרב זרביב הזכיר את פעילותו ברצועת עזה בעבר ואמר כי הכוחות שפעלו במקום הכינו את הקרקע להקמת היישובים.